Cacho Fontana tiene coronavirus

Jorge "Cacho" Fontana dio positivo en el test de coronavirus. El reconocido locutor se hospedaba en un geriátrico en Chacarita, pero su hija Antonella informó a la agencia estatal Télam que el cuadro de su padre es asintomático. El hisopado fue realizado el viernes pasado debido a otros casos que habían sucedido en la residencia donde vive.

“Mi padre está bien, muy bien cuidado. Aislado y con todos los cuidados que necesita”, aseguró Antonella Fontana, una de las dos hijas del legendario animador que brilló en ciclos radiales como Fontana Show y programas televisivos como Odol pregunta.

Antes de que comenzara el período de aislamiento a causa de la pandemia, el locutor trabajaba en Radio Nacional liderando Un Cacho de Nacional. Sin embargo, por sus 88 años Fontana pertenece al grupo de riesgo y no pudo continuar con sus viajes diarios a los estudios de la emisora ubicada en Maipú 555. En ese contexto, el conductor había expresado su deseo de volver a la normalidad: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional”.

En una entrevista realizada en el mes de mayo, Fontana declaró: “Hacemos las cuatro comidas juntos (con los otros residentes), charlamos, yo además leo mucho y me entretengo. Esta es una familia muy linda, gente macanuda y simpática. Hoy esta es mi casa”. En la Clínica Interplaza también estuvo internada Pinky, con quien Fontana compartió algún tiempo.