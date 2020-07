Contratado por whatsapp

Marcelo Bruno, el cafetero de la Facultad de Humanidades y Artes cuya situación laboral movilizó a una parte muy importante de la comunidad universitaria dijo a Rosario/12 que las autoridades no le garantizaron la continuidad laboral en el espacio donde trabaja de manera informal desde hace 33 años. "Se comunicaron por whatsapp y me informaron sobre la contratación, pero no es en Humanidades", explicó, mientras la carta dirigida al decano Alejandro Vila para pedir la contratación en esa casa de estudios juntaba anoche 4477 firmas. En la página de la Facultad, en tanto, un comunicado oficial fechado ayer decía: "El 29 de junio se iniciaron las gestiones ante las autoridades de la UNR para la contratación del Sr. Marcelo Bruno. En el día de la fecha se le comunicó que su designación está firmada y que el próximo 27/07/2020 (primer día hábil luego del receso administrativo) deberá cumplimentar con los requisitos formales para ingresar a trabajar en el Comedor Universitario del Área Centro a partir del 03 de agosto (fecha en la que se retoman las actividades en dicho lugar)".