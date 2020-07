INSTALACION

El presidente Alberto Fernández hizo ayer dos anuncios para Santa Fe. Por un lado, la instalación en Alvear de una planta que producirá insumos para la construcción de establecimientos industriales. Se trata de un emprendimiento con una inversión superior a los 15 millones de dólares y que generará más de 100 puestos de trabajo. “Siempre me pone contento ver empresarios que se arriesgan y dan trabajo y se comprometen con la región en este momento particular del mundo y de nuestro país”, aseguró el Presidente. Por otro lado, Anses firmó un convenio con el gobierno de la provincia que recibirá 4.798 millones de pesos en siete cuotas mensuales para cubrir el déficit de su caja previsional que no fue transferida a la Nación.