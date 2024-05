“El que calla otorga”. Con esa definición, el expresidente Alberto Fernández volvió a la arena pública luego de un largo silencio. Entrevistado en el canal Cenital+, se refirió por primera vez desde que dejó la presidencia a su relación con Cristina Kirchner, realizó un balance sobre la experiencia del Frente de Todos y criticó en duros términos a Javier Milei. “La gente tiene esperanza, pero yo creo que no va a funcionar”, dijo sobre respecto a la gestión hasta ahora de su sucesor en el cargo.

“Es muy posible que las sociedades, cuando vieron la crisis que la pandemia generaba, intentaran buscar algo distinto a los que tenían. A mí seguro me atribuyeron toda la responsabilidad y terminaron votando algo contrario a lo que nosotros somos”, dijo a modo de reflexión sobre la derrota del peronismo en las últimas elecciones.

La pandemia fue uno de los temas que atravesó la entrevista, en la que Fernández pudo explayarse no sólo sobre su gestión en materia sanitaria, sino también a la filtración de la foto de la cena de cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, que se celebró en la Quinta de Olivos durante la cuarentena. “Lo que pasó en aquella cena, que fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue un error mío personalmente. Pero lo importante es ver qué pasó después. Pasó que el que era presidente aceptó que la Justicia intervenga, que se discuta la jurisdicción, no apeló, y el fiscal le impuso una reparación que aceptó y pagó”, dijo.

“No es algo usual. Honestamente no recordaba que había pasado eso. Antes de ese brindis, tuve una reunión con muchísima más gente por cuestiones de trabajo, porque Olivos era la Casa Rosada”, recordó el expresidente.

Respecto de su relación con la exvicepresidenta, otro de los asuntos pendientes que dejó su paso por la Rosada, sostuvo que no habla con ella desde el 10 de diciembre pasado. “Me la crucé en el Congreso y hablamos brevemente", dijo, escueto.

“Me reivindico como uno de los fundadores del kirchnerismo. El kirchnerismo detestaba el déficit público, trabajaba por el equilibrio fiscal, es lo que aprendí con Néstor”, dijo. “De repente aparecieron teorías que no estaban tan mal”, agregó, en un tiro por elevación a las diferencias que mantuvo con CFK en materia del rumbo económico de la gestión.

Respecto de su relación con la expresidenta, apuntó. “Lo que yo planteé era que en el año 2023 se cumplían 20 años desde que asumió Néstor y que en esos 20 años cualquier fuerza política sufre desgastes. Había que generar un sistema de democratización para que la elección de los candidatos se hiciera democráticamente interna. Pero todos interpretaron que le estaba poniendo un freno a la capacidad de Cristina de armar las listas, solo proponía otra lógica”.

También opinó sobre el futuro del peronismo. "Tenemos que ir pensando en generaciones de recambio. Axel Kicillof es un muy buen gobernador. Forma parte de algo nuevo, aunque no es lo único", sostuvo.

Fernández, además, criticó al gobierno actual, y sobre todo apuntó contra el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases. “Nunca he visto una cosa igual”, disparó. “Les quiero recordar a los congresistas que Raúl Alfonsín incorporó un capítulo en el Código Penal que se llama delitos que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática y que uno de esos artículos castiga a los legisladores que les dan un poder exorbitante al Poder Ejecutivo. Así que prepárense”, dijo en tono amenazante respecto de posibles denuncias por la concesión de las facultades extraordinarias.

Finalmente, opinó sobre el conflicto diplomático entre Milei y el presidente español, Pedro Sánchez. “Sánchez es el gran líder progresista que tiene Europa”, sostuvo.