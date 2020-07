El agresor le incendió la casa

Familiares de una mujer víctima de violencia de género denunciaron que su ex pareja, señalado por una seguidilla de agresiones, prendió fuego la vivienda de la mujer, en Pasaje 514 al 6400, en barrio Las Flores. En Canal 3, la mamá de la joven relató que cruzó a la ex pareja de su hija por la mañana. "Me dice: 'usted me denunció'. Le dije que sí y que esa era su casa (de su hija) y que la va a vender. Entonces me respondió: 'Ahora la prendo fuego'", dijo. La víctima vivía allí con sus cuatro hijos. Ahora, piden ayuda, porque perdieron todo. "Ella estaba en mi casa y sufre esto hace un montón. Golpes, amenazas. Hay denuncias previas. La lastimó, la apuñaló en la cabeza. Tenía restricción. También intentó prenderla fuego", expresó la hermana de la víctima. "Tienen cuatro chicos en común. Se quedaron sin casa. Se quedaron sin nada", lamentó. El contacto para brindarles ayuda es 0341-152552447.