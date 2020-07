Los muchachos quieren cobrar  

Los choferes resolvieron ayer continuar con el paro de transporte urbano e interurbano de pasajeros en Rosario y la región ante el incumplimiento en el pago de los haberes, al menos hasta el lunes cuando retomen las negociaciones en el Ministerio de Trabajo nacional. "En la audiencia no se arribó a ningún acuerdo, donde no se comunicó una fecha tentativa para transferir fondos nacionales y además se declarararon caídos los acuerdos firmados anteriormente", señalaron desde la UTA Rosario. Los colectiveros ratificaron la decisión de continuar con el reclamo hasta que se abonen los salarios de junio ya que sólo cobraron el 50 por ciento, que corresponden a los fondos aportados por provincia y municipio.

Como no hubo avances en la reunión entre las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) y la UTA, los delegados de la seccional Rosario decidieron en una asamblea continuar con el corte de crédito laboral, que alcanzará los 16 días de protesta, medida que se lleva adelante en gran parte de las ciudades del país. El gremio manifestó su "voluntad de alcanzar una solución" en la audiencia convocada para el próximo lunes.



De todos modos, el titular de la UTA Rosario, Sergio Copello, consideró que "de mínima, y con buena voluntad que el lunes envíen los fondos, no cobramos hasta martes o miércoles, y estamos pidiendo cobrar el sueldo y sentarnos a ver en poco tiempo cómo arreglamos lo que falta porque otra salida no tenemos".

En la audiencia virtual no participaron los funcionarios de Transporte de Nación, mientras que los de Economía enviaron una nota en la señalaron que "no tenían fecha" para el envío de los fondos que deben transferir para que las empresas completen los salarios de junio de los choferes, para Rosario son 105 millones de pesos, un punto clave para destrabar el conflicto. Además, la Fatap declaró caídos los acuerdos que rubricaron con otras seccionales del gremio, como las de Santa Fe y Tucumán, que decidieron continuar prestando el servicio ante la promesa de las empresas de pagar los salarios cuando llegaran los subsidios.

"Entendemos que los recursos llegarán, pero no tenemos una fecha cierta de cuándo estarán a disposición de las empresas”, señaló la secretaria de Transporte y Movilidad municipal, Eva Jokanovich, antes de la reunión entre Nación, empresas y gremios. Respecto a la deuda que mantienen con los choferes --el medio aguinaldo y las cuatro cuotas del bono de 4 mil pesos del decreto 14/20 del gobierno nacional-- dijo que el municipio integra una mesa de trabajo junto a las empresas y la UTA para pagar lo que adeudan "de alguna manera, ya sea en cuotas o con algún plan sostenible en el tiempo; es decir, que nos podamos comprometer a resolver este conflicto a mediano plazo”.

Jokanovich descartó de plano que la intendencia evalúe una reducción de salarios de los trabajadores, como impulsa Córdoba. “La reducción salarial no es una alternativa en la que estemos pensando. Estamos viendo de qué manera poder pagar la deuda con los trabajadores con un procedimiento que sea sostenible para los próximos meses”, aclaró la funcionaria.