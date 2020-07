Vacaciones de invierno: una guía completa para organizar la agenda familiar

Por primera vez en la historia del receso escolar invernal, las vacaciones tan ansiadas (por los chicos) no podrán contar con la diversa oferta cultural que la ciudad siempre ofrece en vivo. La célebre postal de niños y niñas de todas las edades copando calles, museos, cines y teatros ya no podrá verse, pero el calendario sigue indicando que durante dos semanas el tiempo para la recreación es absoluto. Por eso, y aunque nos seguimos quedando en casa, el entretenimiento local le encuentra la vuelta al distanciamiento social y resiste con propuestas de calidad, para todos los gustos y bolsillos. Y sí, de manera virtual. Pero para precisamente no perderse en la infinita red cibernética, Página/12 brinda una guía completa para organizar la agenda familiar.

Las artes escénicas proponen un abanico amplísimo de espectáculos. El Grupo La Plaza continúa con La Plaza de los Chicos online, una selección de los grandes éxitos de los últimos 10 años del festival La Plaza de los Chicos, donde cada espectáculo puede verse los sábados, a partir de las 15, durante 24 horas y desde cualquier dispositivo, a través de laplazaonline.com.ar. El acceso es gratuito, aunque la web incluye la posibilidad de una donación voluntaria a la Cruz Roja Argentina y a Unicef. En las próximas fechas, y hasta fines de agosto, podrán verse: Derechos Torcidos, de Hugo Midón (25/7); Panceta y los papafritas (1/8); Desenchufados - Teatro al Toque (8/8); Dúo Parlanchinas (15/8); Volver a Jugar, de Les Ivans (22/8) y Zooilógico (29/8).

Teatrix, por su parte, prepara la Semana de los chicos, desde el 21 y hasta el 26 de julio, a las 17, con distintos títulos como Vivitos y Coleando 2; María Elena; Yatencontraré; Saltimbanquis; El Botella y Doña Disparate y Bambuco. Con entradas accesibles, las funciones incluyen un encuentro exclusivo por Zoom con los protagonistas. Y con opciones de colaboración a la gorra, en la plataforma Trampolín Play (play.trampolin.la) puede accederse a tres piezas infantiles de la Compañía Amichis: Aquel loco elenco, Clac! Una obra de película y Bom, Bim, Bam.

Creado por esa misma compañía durante la cuarentena, EntreActo, el primer Festival Virtual de Teatro para Niños y Adolescentes, sigue agitando las redes a la hora de la merienda. Como todos los sábados, a las 17.30, por Facebook Live, se ofrece un encuentro digital de una hora que combina clown, títeres, teatro musical, danza y circo. Con Martín Palladino como anfitrión, en esta oportunidad se sumarán a las jornadas artistas socias y socios de SAGAI. Y el sábado 25 actuarán Daniel Casablanca; Ignacio Huang; Andrea Lovera; Pablo Palavecino y Leticia Torres.

La Embajada de Austria en Buenos Aires también hará su aporte, y desde su web (bmeia.gv.at/es/embajada-de-austria-buenos-aires) compartirá hasta el domingo 2 de agosto, y sin costo, tres producciones de Viena para toda la familia: Hüpfen (Saltar) y Farbenreich (Colorido), dos espectáculos sin diálogo que combinan la danza, los colores y lo lúdico para que disfruten los chicos a partir de los tres años, y Planeta Sis, performance pensada para espectadores desde los diez años. En el mismo sitio podrán disfrutarse, además, de lectura de cuentos, visitas virtuales a Austria y otras sorpresas.

Sin poder salir a escena, la comunidad artística sigue creando a la distancia, y apuesta al trabajo autogestivo. Es el caso de Vamos de Paseo, proyecto artístico encabezado por la artista y educadora Valeria Donati, que cuenta con una programación especial online que puede verse por el canal de YouTube de Vale Donati Producciones. Cada programa emitido contará con música, teatro, narraciones, danza, humor, juegos y magia, y reunirá a diversos grupos infantiles como Copla Colores, Cien Volando, Dúo Ayekantun, Bicicleta Cultural, Cielo Arriba, Señales de Agua y Margarina Clown, entre otros. El colectivo ofrecerá, en principio, cuatro programas con la idea de seguir creando a través del aporte voluntario del público.

Son muchos los artistas que emprenden y se reinventan para salir a bancar el momento con actividades especialmente pensadas para las vacaciones. Los Rockan difunden desde sus redes (@rockan.argentina) su propuesta de divertidas y dinámicas tardes de juego con teatro, dibujo y música para grupos personalizados con chicos de entre 4 y 9 años. Se puede elegir el día, y si se eligen combos hay descuentos. Para las mismas edades, Bigolates de Chocote (@bigolates) lanzó su propia Colonia de invierno, que se realizará de lunes a viernes, desde el 20 hasta el 31 de julio, con dos experiencias diarias. Por un lado, todas las tardes a las 16 se ofrecen encuentros en vivo por Zoom, con talleres de dinosaurios, viajes al pantano, entrenamientos de circo, entre otros juegos. Y por el otro, se podrá disponer de material grabado para ver en cualquier momento del día, con clases de yoga, cuentos y desafíos. Y se abona un pase familiar, en modalidad semanal o quincenal.

Para transitar los últimos días antes de la vuelta a clases, del 29 de julio al 1 de agosto, Planetario Fest 2020, edición virtual del festival organizado por la revista Planetario, organizó una serie de jornadas que contarán con un taller creativo interactivo (a través de Google Meet) por la mañana y un show por la tarde, a través de streaming. Juegos y bailes para la primera infancia, construcción de títeres, ilustración y búsqueda del tesoro serán algunas de las alternativas de talleres, mientras que se podrá disfrutar de espectáculos como Rojo, de Liliana Bodoc; Cuentos a cuerda, de Carla Breslin y Ernesto Algranati; Popigami, de la Compañía de títeres El Bavastel y Las Hermanas Misterio (servicio de respuestas), con Mercedes Torre, Victoria Baldomir y Carolina Ferrer. Las entradas ya pueden adquirirse en la renovada web de Alternativa Teatral.

Y para los chicos más grandes, o los más chicos en compañía de la familia, surgió en los últimos meses Bingo Pandemia, una experiencia lúdica, teatral y participativa donde el bolillero es la excusa para juntarse a través de Zoom, dejar por un momento la Play y volver al juego tradicional. Para participar sólo hay que entrar en bingopandemia.com y solicitar el cartón para jugar los jueves a las 20, o los sábados a las 22 (¡el día del amigo, a las 21, también se puede jugar!). En cada encuentro, sus creadores Lucio y Maivan son quienes ofician de anfitriones y suman consignas y premios a la iniciativa.

La oferta musical también es variada. Ciudad Cultural Konex suma su sección infantil Konex para chicos con una programación llena de música en la que participarán Mundo Arlequín, Los Rockan, Pequeño Pez, La Banda de las Corbatas y Koufequin, entre otros. Las entradas tienen, en algunos casos, un valor opcional, y pueden adquirirse en la web del espacio. Además, el Konex presenta de forma completamente gratuita el Festival Tchaikovsky para chicos, inspirado en la vida y obra del compositor ruso, en el marco de la 30° edición del ciclo Vamos al Ballet. Entrevistas, cuentos coreográficos, juegos, audiocuentos, actividades para descargar, tutoriales para aprender en casa, una playlist de música del compositor y hasta fragmentos de sus ballets La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y las Princesas encantadas y El Cascanueces, serán parte de los atractivos a los que se podrá acceder en vamosalballet.org.

El Teatro Picadero continúa con su formato de conciertos por streaming, desde su propio escenario. El domingo 26 de julio, a las 17, Magdalena Fleitas presentará su último disco Risas del Rock, “homenaje amoroso y feliz al rock nacional argentino”, mientras que el miércoles 29, a las 18, será el turno de Dúo Karma, con un show minimalista y acústico para todas las edades. Las entradas se consiguen por Plateanet. Y el Teatro El Alambique, los domingos 19 y 26 de julio y el 2 de agosto, a las 17, organiza el festival de invierno Todos Ruedan, con conciertos en vivo de Melocotón Pajarito, Los Tinguiritas, Vuelta Canela y Paquito, entre otros grupos musicales, acompañados por ilustraciones, talleres y narraciones. Los tickets virtuales son accesibles y se adquieren en Alternativa Teatral.

El Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, también acompaña desde la virtualidad con nuevas ediciones de Crece desde el pie, su ciclo musical emblemático del que participa el Momusi (Movimiento de Música para Niños y Niñas). La cita es los jueves 23, con Borde Verde y Taky Taky, y 30 de julio, con Naranja Dulce y Ceci Raspo, a las 18, en el canal de YouTube del ECuNHi.

Los teatros oficiales tienen también sus propios programas. El Teatro Cervantes transmitirá Deseos inquietos, una obra para todo público de Bigolates de Chocote, en su canal Cervantes online, desde el lunes 20, a las 17, hasta el 8 de agosto inclusive. Y el Complejo Teatral de Buenos Aires anunció su nueva iniciativa pensada para chicas y chicos de 3 a 11 años: Fábrica de Teatro. Se trata de un conjunto de actividades para acercar al público familiar al detrás de escena de las puestas del complejo, y al funcionamiento de los talleres por los que circula un proyecto antes de estrenarse, invitando a los más chicos a diseñar sus propios personajes y espacios escénicos. Todos los contenidos se publicarán en la plataforma Cultura en Casa y en la web del CTBA, desde el lunes 20 al viernes 31, y muchos serán accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva como parte del proyecto Teatros Accesibles.

En las secciones [email protected] en casa y Jóvenes en Casa, del sitio Cultura en Casa, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, la agenda es variada y extensa. Con actividades clasificadas según la edad, se puede acceder de forma gratuita a talleres, obras teatrales, musicales, cuentos, recomendaciones culturales, recetas, ejercicios, y más. Una de las propuestas que se destaca es la de Micrófono Abierto, una serie de encuentros creativos de freestyle, danza, lectura, cocina, fotografía, música, inventos, cómics y escritura por Zoom, moderados por especialistas, y orientados a chicas y chicos de 8 a 12 años. Las inscripciones ya pueden realizarse en: buenosaires.gob.ar/form/microfono-abierto.

El Centro Cultural 25 de Mayo, por su parte, ofrece un plan de Meriendas inclusivas por Zoom, todos los viernes y durante una hora, coordinados por el grupo de teatro comunitario Los Villurqueros y la Asociación Unidos por la Alegría. Destinados a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, los encuentros incluyen diversas actividades como la realización de eco-máscaras, festejos y carteles con mensajes afectivos para las familias. Además, el espacio suma una nueva edición de Camping Cultural donde compartirá, durante las dos semanas, tutoriales, películas, cursos, talleres y juegos.

El Centro Cultural Kirchner también diseño sus propios contenidos dedicados a las infancias para celebrar las vacaciones, disponibles en su sitio: cck.gob.ar. La primera de las propuestas es la de El cielo en la vereda, que homenajea a María Elena Walsh con una exposición virtual lúdica que la tiene como protagonista. Por otro lado, a través del ciclo Cantera, se presentan catorce cortometrajes de realizadores argentinos para compartir y reflexionar a través de la risa y el miedo, conocer leyendas antiquísimas y conversar en familia sobre cuestiones como las redes, la identidad y los secretos. Podrán verse hasta el 26 de julio en el canal de YouTube del CCK, y el domingo 19 y 26 se realizarán encuentros virtuales con los directores y directoras para dialogar acerca de sus trabajos. Por último, se presentará el proyecto Pensando infancias, donde cuatro mujeres de todo el país, con trayectorias destacadas en el campo de la pedagogía, revisitan su propia niñez y utilizan sus biografías como punto de partida para reflexionar acerca de las etapas tempranas de la vida, a través de fotografías, audios y textos escritos.

La reinvención es el camino ineludible que todas las artes tuvieron que tomar para seguir creando a la distancia. Y la literatura también apostó en este tiempo a nuevos formatos, como lo demuestra el caso de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, ritual de todos los inviernos, que ahora se realizará por primera vez de modo virtual desde el 20 y hasta el 31 de julio. Videos con narraciones, teatro y música, charlas, entrevistas y presentaciones de libros serán parte de la programación que se compartirá en la web de la Fundación El Libro: el-libro.org.ar.

Pero las historias no habitan sólo en los libros, como lo demuestra el proyecto Cazacuentos, de Vanina Spataro y Silvia Badariotti, quienes fusionan la narrativa y la ilustración con la animación y los nuevos lenguajes. Su página cazacuentos.com.ar reúne la síntesis de este trabajo, con cuentos hermosamente narrados e ilustrados en formato de video.

Así, con una mirada alternativa también se gestó Cuentos feroces (@cuentosferocesok), que busca aggiornar, en forma de podcast, los clásicos infantiles a los tiempos que corren. “¡Basta de princesas rescatadas, lobos acosadores y un único modelo de familia o de amor en los cuentos!”, es la premisa de donde partieron sus creadores, el escritor Rodrigo Menéndez y la actriz y locutora Shumi Gauto, para escribir y contar “Caperuzota”, “Cenigenia” y “Chica Sirena”, que ya pueden escucharse en YouTube y en Spotify.

Mientras, la editorial Pequeño Editor continúa por su lado promoviendo el amor por la literatura en los más pequeños, con una colonia virtual y gratuita de lectura, juego y expresión, para niños, niñas y bebés de 0 a 8 años. Sólo hay que contactarse a través de sus redes (en Instagram: @pequeno.editor) y esperar las consignas inspiradas en libros. Las posibilidades de entretenimiento son infinitas, y cuando se busque descansar de la virtualidad siempre quedarán los juegos de mesa. Opciones no faltan. Tiempo tampoco.