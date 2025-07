La eliminación ante Fluminense en el Mundial de Clubes desató una guerra de declaraciones en el Inter de Milán, con Lautaro Martínez como protagonista y un enemigo declarado: el volante turco Hakan Calhanoglu, quien abandonó la concentración del equipo por una supuesta lesión y generó malestar interno al subir fotos suyas tomando sol en una playa de su país con la etiqueta "vacaciones".

Apenas consumado el 0-2 ante el conjunto carioca, el capitán del subcampeón europeo se plantó ante los micrófonos y no tardó en sacarse la bronca. "No quiero perder. Y quiero decir una cosa: acá tenés que querer quedarte. ¿Se entiende? Porque acá luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya", emulando a un viejo referente suyo, Lisandro López, quien hizo popular una frase similar en la Academia a finales de 2016, año en el que Lautaro hizo su debut en Primera.

"Acá hacemos de todo y vi muchas cosas que no me gustaron. Soy el capitán y quiero seguir estando en lo más alto. El mensaje es claro. El que no se quiera quedar, adiós", completó el bahiense a DAZN.

La intriga no tardó demasiado en resolverse ya que poco después fue el propio presidente del Inter quien develó el misterio. "La declaración de Lautaro es muy emotiva, es el capitán y quiere que exista sentido de pertenencia. Cuando un jugador dice que se quiere ir, la puerta está abierta de par en par. No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu", disparó Giuseppe Marotta sin pelos en la lengua.

Y este martes, mientras todos preparaban sus valijas, apareció ahora la voz que faltaba, la del mediocampista turco, quien no sumó un minuto en el torneo por supuestas lesiones y antes del partido, quedó en offside por unas fotos que subió su esposa en Instagram, donde se lo ve tomando sol en la playa y jugando con sus hijos en un resort privado de su país con la desafortunada etiqueta de "vacaciones".

Calhanoglu, en offside. No le quedaría mucho tiempo en el Inter.





"Ayer perdimos. Y me dolió. Lo viví con tristeza, no sólo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo. A pesar de la lesión, inmediatamente después del pitido final llamé a algunos de mis compañeros para hacerles sentir mi apoyo... Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen", apuntó Calhanoglu.

Y continuó en una extensa carta publicada en sus redes, pegándole directamente a Lautaro: "Nunca traicioné esta camiseta. Nunca dije que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme... Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día".

Lo cierto es que Calhanoglu, nacido en Alemania hace 31 años y quien llegó a Inter de manera polémica hace cuatro temporadas tras irse libre del Milan- donde también estuvo cuatro años-, está con un pie afuera de Italia y muy cerca de pasar al Galatasaray, en la que sería su primera experiencia en el fútbol turco.

Finalmente, en referencia a una posible transferencia, dejó la puerta abierta: "¿Y el futuro? Ya veremos. Pero la historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto".