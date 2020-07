Ivor Martinic: "El teatro va a superar esta crisis"

Siempre es inexplicable la razón por la que una obra tiene más o menos éxito en cierto lugar. Si supiéramos la receta del éxito, dejaríamos de hacer nuestro trabajo. Pero creo que en este caso ocurrió una magia inesperada. Los actores le dieron amor y calidez a los personajes, y eso tuvo como resultado que no haya habido ni un solo miembro del público que no se haya enamorado de la obra. Por eso estoy sumamente agradecido con el equipo argentino, y me parece un sueño que este texto se haya estrenado en 2014. Me parece muy lejano. Estuvo seis años en cartelera, de manera ininterrumpida, y el año pasado tuve la oportunidad de ir al Teatro Picadero y ver cómo funcionaba ahí, y a pesar de que el espacio era diferente, el elenco lograba mantener la comunicación con el público. Siempre es un riesgo cambiar de un teatro independiente a uno más comercial, pero en este caso no hubo un gran cambio. Este éxito me trajo cosas muy lindas, primero con el público de la Argentina, pero también con el de toda América Latina, porque la obra tuvo sus versiones en Uruguay, Paraguay, Venezuela, México, Chile y Bolivia. Y también afectó mi manera de escribir y me trajo amistades maravillosas.