El cruce de Mario Cimadevilla con Mauricio Macri por la AMIA 

Mario Cimedevilla fue titular de la Unidad de Investigación del Atentado a la AMIA durante el gobierno de Cambiemos. Renunció al organismo que formaba parte del Poder Ejecutivo luego de denunciar que el macrismo estaba obstaculizando la causa sobre el encubrimiento y que lo presionaban para que no fueran acusados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Al cumplirse un nuevo aniversario del atentado recordó este hecho. Aprovechó, para hacerlo, un tuit de Mauricio Macri. "Quiero recordar a cada una de las víctimas, hacer llegar mi cercanía a los familiares y renovar el pedido de Verdad, Memoria y Justicia", escribió el ex presidente. Cimadevilla le contestó: "Memoria, verdad y Justicia nunca estuviero en tu agenda".