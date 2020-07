Atentado a la AMIA: el acto oficial, la acusación contra Irán y una pista endeble

El acto oficial a 26 años del atentado a la AMIA-DAIA, como era previsible, se centró en la acusación contra Irán por el ataque. De manera sorpresiva, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, sostuvo que los hechos están prácticamente esclarecidos: "Sabemos la verdad, falta la justicia", afirmó. La conducción de la comunidad judía evitó la confrontación con el gobierno de Alberto Fernández y no transitó el camino de las acusaciones por el Memorándum de Entendimiento con Irán ni las imputaciones por la muerte de Alberto Nisman. Como ocurrió en muchos otros meses de julio, la Unidad Fiscal AMIA se despachó con una novedad, de alguna manera para instalar la idea de que logran avances. Esta vez filtraron que el explosivo, amonal, se compró en un vivero de Del Viso, aunque la evidencia, recogida décadas después del atentado, no parece tener solidez ni deviene judicialmente en ninguna certeza. Los familiares y amigos agrupados en Memoria Activa realizarán el acto conmemorativo este sábado a las 19, mientras que Apemia reclamó una comisión investigadora independiente, con acceso a todos los archivos.

El acto de la conducción de AMIA y DAIA se hizo este viernes porque el 18 de julio, la fecha del atentado, es shabat. Pese a la imposibilidad de realizar una concentración presencial, a partir de las 9.53, la hora del ataque, la calle Pasteur apareció igualmente llena de personas con carteles de recordación de las víctimas. Se trató de un llamativo e impactante recurso tecnológico. El momento más emotivo fue el video en el que se recogieron los testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado.

El orador de fondo fue el ex presidente español Felipe González, que no hizo aportes significativos, pero quien marcó la cancha en el terreno político fue el titular de la AMIA. Ariel Eichbaum apuntó contra Irán --en línea con la derecha de Washington y de Jerusalem--, sostuvo que la organización libanesa pro-iraní Hezbollah fue la autora del atentado y consideró que existe prueba judicial categórica sobre las responsabilidades. En realidad, contradijo al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien repitió en estos días que el expediente tiene muchos informes de inteligencia norteamericanos e israelíes, pero poca prueba judicial.

Base

Eichbaum también volvió sobre uno de los viejos dogmas de Estados Unidos: que la Triple Frontera es territorio que cobija a Hezbollah y al terrorismo. El foco está puesto principalmente en Ciudad del Este, en Paraguay, y Foz de Iguazú, en Brasil. Sin embargo, nunca se encontraron ni armas ni explosivos, sólo familias de origen sirio-libanés que apoyan y a veces aportan dinero a Hezbollah, que es un partido que tiene un ala militar y también representación en el parlamento de El Líbano. Los halcones de Washington varias veces insistieron en que Estados Unidos debe conseguir el visto bueno para poner una base militar en la Triple Frontera.

Memorándum

Eichbaum no abordó los temas conflictivos con el Gobierno. Este viernes, los grandes diarios lanzaron una insólita ofensiva contra Alberto Fernández señalando que había cambiado su postura respecto del Memorándum con Irán. Sin embargo, el Presidente ya había dicho varias veces que el tratado, al que se opuso, fue igualmente un intento por avanzar en la causa buscando que los sospechosos iraníes declararan en Teherán. La coalición política-judicial-mediática alineada con Cambiemos usó el Memorándum contra Cristina Kirchner al punto de acusarla a ella y al fallecido canciller Héctor Timerman por traición a la Patria. Hoy el expediente naufraga y en Comodoro Py no saben cómo sacárselo de encima.

Fiscalía

Durante gran parte de los años transcurridos desde el atentado, el aparato judicial sacaba un conejo de la galera en julio, para amortiguar las críticas por la mala investigación del atentado. La costumbre ya había sido abandonada, pero regresó en 2020: la Unidad Fiscal AMIA, que hoy conduce Sebastián Basso, puesto allí por el macrismo, filtró una información asombrosa, teniendo en cuenta que pasaron 26 años del ataque. Según consignó el diario La Nación, apareció una prueba de que el explosivo se habría comprado en un vivero de Del Viso. El amonal es un fertilizante y en el atentado se usaron 300 kilos. La pista surgiría de una llamada del supuesto organizador del ataque, Samuel El Reda, quien se habría comunicado con ese vivero.

El dueño del negocio no recuerda nada y los investigadores afirman que El Reda usaba un locutorio desde el que llamó a El Líbano, a la mezquita de Flores y al comercio de insumos agrícolas. Pero son datos imposibles de chequear, al punto que hoy por hoy, no se sabe ni el nombre real de El Reda, quien tramitó una residencia en Paraguay con el nombre de Salman Raouf. Antes tuvo un pasaporte colombiano, estuvo casado con Silvina Saín, argentina, y aparentemente hoy está en El Líbano, aunque ese país no lo confirma. Lo cierto es que no hay evidencia de que El Reda haya estado en la Argentina en aquella época, menos todavía que haya retirado las seis bolsas de 50 kilos de amonal que se usaron en la explosión.

Familiares

Los familiares y amigos de las víctimas del atentado, agrupados en Memoria Activa, realizarán el acto de conmemoración de las víctimas este sábado a las 19. Por la cuarentena, todo será virtual, por el Facebook de Memoria Activa. Tras unas palabras de las referentes, Adriana Reisfeld y Diana Wassner, habrá un video en el que se recordarán los actos de estos 26 años, incluyendo las concentraciones que todos los lunes realizaba Memoria Activa en Plaza Lavalle. Por su parte, la organización de familiares liderada por Laura Ginzberg, Apemia, emitió una dura declaración: "Inventan nuevos argumentos para hacer una vergonzosa presentación al Consejo de Seguridad de la ONU detrás de la estrategia de Trump y Netanyahu que ya fue rechazada por la mayoría de las potencias. Mientras tanto, el Estado no va a investigar ni esclarecer nada. Es necesaria su apertura inmediata para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo a los culpables. Hay que debatir de manera amplia la necesidad de hacerlo en el marco de en una comisión investigadora independiente con acceso irrestricto a los archivos".