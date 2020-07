La hora de tomar más conciencia

Todo lo que debía realizarse desde el Estado se ha hecho bien y a tiempo. Los 668 casos positivos que tiene la provincia , y en particular Rosario, son una muestra irrefutable de eso. Basta ver los números del AMBA, incluída CABA, y una rápida cuenta permite observar que la proporción entre población y enfermos ubica a Santa Fe entre las de mejor respuesta. Pero el accionar del Estado tiene un límite que se reconoce en la libertad individual de sus ciudadanos, a quienes protege hasta donde puede hacerlo, aún a pesar de algunos pocos --que se hacen notar mucho-- que de manera desaprensiva violan las disposiciones ahí donde "el Estado" no puede llegar. Sin ir más lejos, eso fue lo ocurrió en los últimos días cuando un grupo de jóvenes deportistas de Gimnasia y Esgrima de Rosario --que cumple con los protocolos en sus entrenamiento y actividades-- decidió hacer al menos una "reunión afectiva" que duplicó y hasta triplicó el numero de asistentes reglamentado. En esos días, uno de los rugbiers se contagió --en principio-- a través de su padre que trabaja en el sistema de salud privado, donde también se registraron otros casos positivos en las últimas horas, y que motivó el aislamiento sobre el fin de semana de una veintena de trabajadores y directivos del Grupo Oroño. A la imprudencia de reunirse en mayor número y por más tiempo del permitido --dato verificado por el equipo que hace el rastreo epidemiológico-- , podrían agregarse pautas de comportamiento que suponen subjetividades no probadas --como si lo está el número y el tiempo--, pero sí probables en cuanto distanciamiento y cuidados.

Este ejemplo supone una mayor probabilidad de apertura de focos en diferentes ámbitos, con el agravante de que se trata de sectores sociales y etários de intensa actividad y por lo visto poco apego a las sugerencias, como las formuladas ayer de manera enérgica tanto por el gobernador Omar Perotti como por el intendente Pablo Javkin. En ese sentido, el Secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana dijo a Rosario/12 que "hay contagios que son casi inevitables como el caso de los trabajadores esenciales, pero esto es otra cosa, en estos casos se trata de contagios haciendo cosas que no se puede ni se debe hacer, porque cuando analizas en profundidad nuestros casos, la mayoría son adultos jóvenes, pero cuando vas a los hospitales, los que están internados son los adultos mayores, y en estado crítico, los que presentaban factores de riesgo", sostuvo el funcionario preocupado por lo que describió como "una situación en la que cualquier proceso de salud, enfermedad, cuidado, la variable en el acceso, en la prevención, en los riesgos, es desigual y está atravesado por la desigualdad estructural. Entonces, quiénes tienen más elementos para cuidarse y las necesidades satisfechas son los que más tienen que aportar y lamentablemente está ocurriendo lo contrario".

En el mismo sentido --en un encuentro virtual con la prensa en la mañana del sábado-- el gobernador Omar Perotti recalcó la necesidad de "tomar conciencia y no violar las pautas de distanciamiento y cuidar los estándares alcanzados por todos". El mandatario fue enfático ante la inminente celebración del "día del amigo", que en Rosario tiene un arraigo que obligará al municipio a intensificar todos los controles a su alcance, pero con la limitación expuesta al comienzo de esta nota, que son las reuniones en casas de familias, casas de fin de semana o quintas. En ese sentido, también se instó a los jefes comunales de esas localidades que circundan a Rosario, a controlar el tránsito y el horario de los encuentros.

Al día de hoy en Rosario hay más de una docena de "clusters" --o conglomerado de casos--, algunos cerrándose, otros en pleno seguimiento, y lamentablemente, en los últimos días algunos abiertos y con dificultades de seguimiento.

"Después de lo sucedido con este ultimo caso, que proviene de un conglomerado identificado, se generó esa cuestión de ir todos a hisoparse y ver contacto de contacto, de contacto, y ahora hay que armar un mapa muy grande, con aislamiento y no salir a hisoparse porque tampoco eso descarta el contagio, ya que depende de los tiempos. Lo que debe hacerse es aislarse", se lamentó Caruana, quien confirmó que durante las últimas horas se hicieron "intervenciones territoriales en barrios cercanos a Pérez", donde se detectó un caso que tendría origen epidemiológico en el municipio vecino, donde se ordenó el viernes el cierre de un frigorífico, a raíz de la presencia de un obrero con testeo positivo. "La mayoría de las veces, como en este caso, hay antecedentes de viajes y podemos cerrarlo", afirmó el funcionario municipal, marcando la diferencia de seguimiento y control con los contagios que se producen por los encuentros sociales.

En la jornada de ayer se confirmaron 28 nuevos contagios en la provincia, de los cuales 14 pertenecen a Rosario.

"Yo espero que esto que paso con los muchachos y chicas del club, sirva para generar conciencia. Hay como un centenar de aislados, no se conoce bien quienes fueron, algunos se hisoparon en efectores privados", lamento el intendente Javkin, quien sostuvo: "Por ahora seguiremos como venimos, e iremos evaluando según el numero de casos y evolución". Lo cierto es que las estadísticas de la ciudad frente a la pandemia son alentadoras, pero no es menos cierto que el comportamiento individual es incontrolable y puede desatar complicaciones a la hora de contener los contagios, que es lo que está analizándose en el área de Salud.

Caruana exhortó a los jóvenes que "tienen que saber que este es el momento de no tomar ningún atajo. Los atajos por conductas individuales pueden desmoronar lo construido colectivamente en la ciudad. Llegamos hasta acá, con buenas perspectivas por el cuidado de todos. Si algún sector toma atajos nos va ir mal a todos".