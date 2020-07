Los costos de provocar cambios

"No vinimos a que las cosas queden iguales. Va a costar", dijo el gobernador Omar Perotti en una frase de respaldo al ministro de Seguridad Marcelo Sain, en una conferencia de prensa realizada por streaming este sábado. "Hay cosas que no se pueden dejar igual. Intervenir significa meterse donde otros no lo han hecho, mirar donde otros no han mirado. Significa también que hay coletazos. Esas situaciones son las que tenemos que transitar", abundó Perotti sobre las políticas de seguridad, y además, admitió que puede aumentar el delito como consecuencia de la crisis económica que provoca la pandemia por coronavirus. "La situación económica no va a ser la mejor. Va a haber una caída. Los analistas plantean que ante dificultades socioeconómicas, el delito es una de las acciones que crece", consideró.

Sobre las políticas de seguridad, Perotti no eludió las dificultades. "¿A quién no le gustaría tener mejores resultados, iniciar esta tarea con el equipamiento adecuado, policía entrenada e infraestructura adecuada?", preguntó y esquivó cualquier polémica con su ministro de Seguridad. "Respaldamos un procedimiento, una forma. Tenemos que ir a diferente formación de nuestra gente, capacitación. Lleva tiempo. No se arregla cambiando un ministro, poniendo un secretario distinto. Es ir a fondo con ese proceso", aseguró.

Por otra parte, señaló que "la política debe formarse mejor en seguridad. Tener diálogos con gente que se vaya especializando en las fuerzas políticas. Nos va a permitir hablar de otra manera. Todos recibimos sugerencias; nadie es neutro en la opinión que hace. Muchos sugieren cambios porque hay gente que molesta, porque se afectan intereses; a otros no le gustan procedimientos porque antes era más fácil hacer tal o cual cosa".

"No vinimos a que las cosas queden iguales. Queremos, como todos, recuperar paz y tranquilidad. Va a costar, cuesta. No es fácil. Tenemos la decisión tomada para ir a eso. Es un compromiso que hemos asumido", finalizó.