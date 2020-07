Todo sea para poder respirar

"Queremos respirar, queremos respirar", fue el grito de quienes se movilizaron en la tarde del sábado a la cabecera del puente Rosario-Victoria para protestar contra los incendios en las islas ubicadas frente a la ciudad, que recrudecieron en los últimos días y generaron un ambiente irrespirable. Más de 200 personas, entre vecinos autoconvocados e integrantes de organizaciones ambientales, se concentraron en la cabecera de la conexión vial con la provincia de Entre Ríos. "No a la quema en la isla", "No nos vendan humo", "quiero respirar" y "Ley de humedal, basta de quema", eran algunos de los carteles que sostenían sobre el piquete en la zona norte de Rosario. Alrededor de las 17, hubo momentos de tensión con automovilistas que pedían pasar, los manifestantes y la Gendarmería.

"La idea de cortar el puente ya la habíamos evaluado y no todos estaban de acuerdo, pero terminamos llegando a esta instancia porque nada de lo anterior funcionó. Fuimos ciudadanos autoconvocados, no convocó ninguna organización. Cuando llegó Gendarmería, nos estaban pidiendo que dejemos de cortar la parte que venía del puente de Entre Ríos, y ellos levantaron en el peaje", relató Magalí, una de las autoconvocadas. "Nosotros nos queríamos estar ahí pero realmente no quedaba otra", afirmó y contó que "incluso gente que quedó atrapada una hora en el corte, cuando se liberó el tránsito, tocaban bocina alentándonos, estaban de acuerdo con la protesta porque no se puede seguir con las quemas".

La joven ambientalistas recordó que la quema de humedales provoca un daño inconmensurable al medio ambiente. "Como ambientalista estoy agradecida al universo de que el humo esté viniendo para acá y afecte a personas humanas, porque sino se seguiría prendiendo fuego a los humedales y a nadie le importaría", dijo en referencia a los gravísimos daños que sufre la fauna y la flora de la región.

Sobre la situación de las quemas en las islas, asegura que las organizaciones ambientalistas reciben "muchos mensajes" pidiéndoles que hagan algo. "Lo que sucede es terrible, hay personas con patologías respiratorias, se producen siniestros viales".

Los autoconvocados que ayer cortaron el puente son los mismos que realizaron el abrazo al Paraná el 17 de junio pasado . "Conformamos un grupo entre diferentes miembros de diferentes agrupaciones ambientalistas, y somos la misma gente que convocó al primer reclamo en la Florida, después el abrazo al Paraná, luego el proyectorazo, pero no hubo ninguna respuesta, porque las quemas siguieron", expresó Magalí, quien subrayó: "Estamos hablando del planeta, de la justicia climática que también es justicia social. Es malo que las grandes corporaciones, la gente que tiene intereses, queme pastizales, destruya un ecosistema, por sus intereses".

Por la misma razón, se mostró escéptica ante la imputación a siete propietarios de tierras en las islas de Entre Ríos por las quemas. "Se sabe que las quemas son intencionales, cuando vino (el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan) Cabandié, dictaron y firmaron un acuerdo para que no haya quemas por 180 días, y eso no sucede. Las imputaciones que hubo en la Justicia Federal , hay que ver cómo se desarrollan, si llegan a algún lado. Lo primero sería que dejen de quemar y después ver que las acciones legales sigan su curso", expresó la activista, quien aseguró que tras el corte, en asamblea, decidieron volver a manifestarse en el Puente Rosario-Victoria el fin de semana próximo.