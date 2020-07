Murió el escritor español Juan Marsé

El novelista catalán Juan Marsé, uno de los grandes nombres de la literatura española de las últimas décadas, falleció este sábado en Barcelona en el Hospital de Sant Pau a los 87 años de edad.

"La literatura es un ajuste de cuentas con la vida, porque la vida no suele ser como la esperábamos" decía este catalán cuya escritura oscilaba entre la ironía y la melancolía.

El autor de célebres novelas y varios cuentos, fue consagrado en vida como un magnífico narrador de su ciudad, Barcelona, escenario de una infancia en tiempos del franquismo, que retrataba en sus libros. Su padre adoptivo fue encarcelado por "rojo" (comunista) y republicano, según contaría el escritor.

Marsé forma parte de la llamada 'generación de los 50' junto con Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez Montalbán y Juan Goytisolo. Sus libros retratan a la Barcelona de la posguerra y reflejan las tensiones sociales entre la burguesía tradicional, las nuevas élites y la clase obrera.

Fue galardonado con el premio Cervantes en 2008, el Nobel de la literatura española, que se sumó a otros prestigiosos galardones. "Juan Marsé no sabe realmente cuánto talento tiene, qué importante es la obra que ha hecho, ni cuánto le debemos sus lectores", ha dicho el Nobel peruano, Mario Vargas Llosa.

Una de sus más célebres novelas es "Últimas tardes con Teresa" (1966), una crónica que relata la amistad entre una joven universitaria, burguesa y falsamente rebelde, y un seductor ladrón de motos que se hace pasar por obrero militante revolucionarios. El uso de jerga barrial y los temas abordados la hicieron inaceptable para la España puritana y "nacional católica" de Francisco Franco. Fue censurada por presentar "numerosas escenas escabrosas siendo el fondo de la misma francamente inmoral; en el argumento se hacen numerosas referencias políticas de carácter izquierdista".

En otra de sus grandes novelas, escrita en 1973, "Si te dicen que caí", Marsé incluye parte del relato de la resistencia antifranquista en Barcelona a partir de 1945.



"Con el tiempo, se ha ido adueñando del mundo de Marsé y de su estilo narrativo una sabiduría que solo está al alcance de los mejores", opinó el escritor español Enrique Vila-Matas.

Marsé abandonó la escuela a los 13 años para trabajar en un taller de joyería: "La necesidad de llevar otro jornal a casa me liberó de un fastidioso colegio en el que no me enseñaron nada, salvo cantar el 'Cara al Sol' y rezar el rosario todos los días".

Eduardo Mendoza, escritor oriundo de Barcelona, resumió a su coterráneo en pocas palabras: "Nunca ha escrito una página donde no pase algo interesante".