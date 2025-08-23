La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se convirtió en una de las más feroces negacionistas. Tanto que ahora le negó el permiso para que los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew realizaran la conmemoración que todos los años realizan en el Penal de Rawson, con motivo de cumplirse 53 años de la masacre que se produjo en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Chubut. “Estamos muy enojadas, para decirlo diplomáticamente”, expresó Silvia Pecci, integrante de la organización del acto que recibió la noticia apenas unas horas antes de su realización. La negativa para Pecci representa otra prueba más del cambio de actitud que tuvo el gobierno libertario para con los espacios de memoria. Recordó que “el pabellón donde estuvieron los familiares hoy es una comunidad terapéutica donde las personas se recuperan de sus adicciones. Hemos compartido momentos muy gratos. Pero este año la ministra no lo autorizó", afirmó.