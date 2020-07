“NOS4A2”, una Navidad sangrienta

Como buen villano de terror, además de sus crímenes, Bing Partridge tiene una estampa singular: máscara de gas, ropa fabril y utensilios preferentemente filosos. En la segunda temporada de NOS4A2 (se estrena hoy a las 22 por AMC), retoma su faena junto al vampiresco Charlie Manx (Zachary Quinto) para enfrentarse a Vic McQueen (Ashleigh Cummings), la única persona que ha podido escapar de Christmasland. Quien le pone el cuerpo (y en este caso es uno enorme) al personaje es Ólafur Darri Ólafsson. Lo paradójico es que se trata un asesino serial, matricida, violador implacable y más allá de esa ficha genera empatía. “Si logro eso con alguien que debería odiar me siento realizado. Realmente no me gusta Bing Partridge… para nada. Es una persona que hace cosas terribles. Pero mi trabajo es mostrarlo como un sujeto más allá del hombre de la bolsa”, cuenta el actor islandés entrevistado por Página/12.

NOS4A2 (leasé Nosferatu) es una auténtica fábula de horror sobrenatural que saca provecho de mañas y herramientas conocidas, mezclándolas con una pátina autoconsciente, referencias encriptadas y personajes traumados. Es una adaptación de la celebrada tercera novela de Joe Hill que Ólafsson había leído sin saber que acabaría involucrado en la serie. “No es usual encontrar este tipo de material sobre la Navidad. Y Joe lo hizo. Es su versión horripilante. Su música. Sus luces. Toda la pelusa que envuelve a este horrible pueblo”, describe el intérprete sobre la obra del hijo de Stephen King.

Ólafsson es prototipo del “tu cara me suena” actoral que lo ha llevado por realizaciones de todo tenor. De su amplísimo currículum, la producción más reconocida es, sin duda alguna, Trapped. Un fenómeno global, parte del nordic noir, tan retorcido como atmosférico en el que encarna al jefe policía de un pueblo costero islandés. Este año comenzará a rodarse la tercera temporada de la serie que según el actor se conecta de un modo singular con NOS4A2. “Estamos hablando de un libro muy especial, con personajes muy particulares, ya sentamos las bases para entender bien sobre el terreno sobre el que se hunde este cuchillo y cómo los personajes actúan con sus desórdenes”, explica.

-¿Qué rol ocupa Bing en su relación a los protagonistas de NOS4A2?

-Lo que el programa nos enseña, y en esta temporada lo veremos muy bien, con más acción y velocidad, es que los traumas afectan a la gente de distinta manera. Lo hizo para Charlie, para Vic y también para Bing. Los que tuvieron experiencias horribles de chicos y adolescentes llevan esas cicatrices. Lo que amo de este programa es que te pone a los traumas en primer plano. No exculpo a Bing, pero tiene su pasado. Lo que le pasó es imborrable y en un comienzo se justifica pensando que actúa por razones justas. En el fondo, él sabe que no es verdad.

-A Bing se lo ha descrito como el Renfield de Charlie Manx. ¿Trabajó con otra referencia más allá del asistente de Drácula?

-Sí, hay un borde, muy fino, pero yo lo veo como Igor del doctor Frankenstein. Pero el de El joven Frankenstein. Es una de mis comedias favoritas de todos los tiempos. Es algo pequeñito. Más que su asistente creo que es el secuaz de Charlie Manx.

-Al mismo tiempo él cree que tuvo una amistad con Vic McQueen, lo cual es bastante truculento…

-Absolutamente. No es el tipo más inteligente. Y no creo que se da cuenta de cómo lo manipula Charlie Manx. Cree que es bueno por raptar niños de malos padres. Pero esta temporada ya no puede pretender eso. Ya sabe que no está haciendo lo correcto. Y eso debe ser intimidante, cuando entendés que sos parte de algo así de malévolo.

-Físicamente usted es imponente y Bing parece un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿cómo trabajó ese aspecto?

-Cuando leí el libro y supe que estaría en la serie imaginé a Bing como alguien que se quedó atascado en la adolescencia. Me interesó desarrollar eso, es alguien que no pasó de fase. Quizá lo haga más adelante. No puedo adelantar mucho. Ojalá haya algo de esperanza para Bing en tanto pueda aceptar lo que hace.

- En NOS4A2 su personaje quiere estar para siempre en Christmasland, y en Trapped, el protagonista está efectivamente aislado y atrapado. Quizás Andri pueda darle un consejo sobre lo que es quedar aislado. ¿Qué le recomendaría?

-Es un buen punto y he pensado en ello. Andri está atrapado en una especie de Christmasland y Bing quiere ser parte de ese mundo. Pero en esta temporada de NOS4A2 nos vamos a adentrar más allí y en esos chicos. Y la verdad, no creo que Andri le gustaría ser parte de ello.

Programados

* Showtime anunció el final de Kidding tras dos temporadas. En la entrega, Jim Carrey interpreta a un conductor de un programa infantil en medio de un trance complicado. La producción supuso el reencuentro del comediante con Michel Gondry quien dirigió varios de sus episodios. Adiós a Jeff Pickles y su deforme universo multicolor.

* Este viernes HBO emitirá el preestreno de la última temporada de Room 104 (23.30). La particular serie de antología -creada por los hermanos Duplass- tiene a un típico motel americano como único nexo entre los capítulos. Historia, género, tono, trama, personajes, e incluso de tiempo, alternan en cada capítulo.

* Una casa donde pasan cosas raras. Una familia que se muda a ese lugar donde han pasado atrocidades. Y la única persona que se da cuenta del peligro es Pat (Courteney Cox). Hasta ahora eso era todo lo que se sabía sobre Shining Vale, proyecto de STARZ que apela al terror con toques de comedia y está protagonizado por la ex Friends. Ahora se confirmó que Greg Kinnear interpretará a su esposo. ¿Y si cambian de inmobiliaria?

El personaje

Steve Trevor Jr. de La mujer maravilla (Lyle Waggoner). Fue el oficial que acompañó a la protagonista en sus aventuras durante la segunda y tercera temporada. Lamentablemente, su propio padre (encarnado por el mismo actor) había flirteado con la mujer en la primera temporada, por lo cual junior nunca tuvo ni una chance con la princesa amazona.