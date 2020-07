La Defensoría del Pueblo bonaerense pide que le quiten la concesión a Edesur

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó al Ente Nacional de Regulación de Electricidad que le quite la concesión a la empresa Edesur, luego de los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en los que opera y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes, situación que se agrava en este contexto de pandemia. Distintos intendentes del conurbano bonaerense repudiaron el accionar de la empresa por considerar que tuvo ganancias extraordinarias durante el gobierno anterior y no invirtieron lo suficiente. Los reclamos contra Edesur crecieron un 70 por ciento con respecto al año anterior y es la empresa más denunciada por los bonaerenses.



"Edesur tiene rehenes a millones de bonaerense que sufren desde hace tiempo de cortes, una situación que se agrava por el contexto de cuarentena que estamos atravesando", sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, luego de mantener una reunión virtual con intendentes de distritos afectados. En un comunicado difundido esta tarde, Lorenzino remarcó que "la empresa viene de tener ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años, pero ni con esa circunstancia realizó inversiones ni le da respuesta a los vecinos y vecinas".



La Defensoría le hará un pedido oficial al Ente Nacional Regulador de la Electricidad para que le quite la concesión a Edesur, un reclamo que se une al pedido de los jefes comunales de los municipios en los que la empresa incumplió con las normas que regulan su funcionamiento. "Edesur obtuvo ganancias millonarias en los últimos cuatro años. A pesar de los aumentos de tarifas, que en algunos casos llegaron a ser de 5000 por ciento, no hizo las inversiones necesarias para mejorar el servicio a los usuarios, ante la falta de control del gobierno anterior. El resultado son servicios malos y caros", agregó.

"Durante 4 años Edesur ganó sumas gigantescas por los tarifazos y negocios de Mauricio Macri. Nuestrxs vecinos se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes. ¿Qué hicieron con la plata de la gente? Porque inversiones no hubo", sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza en su twitter. No fue la única, también se sumaron a los posteos en redes sociales en repudio al accionar de Edesur los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berazategui, Juan José Mussi; de Cañuelas, Marisa Fassi y de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

"Hablamos con varios intendentes y nos comunicaron que la situación es realmente angustiante", explicó el defensor. Luego afirmó que "la luz es un servicio público esencial. Edesur no puede seguir afectando a diario la vida de tantas personas. Necesitamos revertir esta situación para que los bonaerenses tengan un servicio de calidad".