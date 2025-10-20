Hoy algunas alocuciones y acciones políticas en la Argentina nos dejan en estado de perplejidad y azoro ante la destrucción de las lógicas discursivas, la errancia, la irrupción de lo extraño, lo inaudito y desopilante, en definitiva, la ausencia de un punto que abroche un sentido.

Freud en su texto “Lo siniestro” (1924), afirma que lo siniestro es lo familiar y doméstico que se vuelve extraño: una mascota de la casa, un juguete, un elemento próximo o un usual objeto adquieren de repente cualidades extrañas y comportamientos inesperados y atemorizantes. Muchas películas de terror comienzan con algo en esta dirección, por ejemplo, una cotidiana muñeca que aparece como poseída por fuerzas sobrenaturales.

Hoy en día, en que el género de terror ya no asusta a nadie, pareciera producirse una torsión y ya no sería lo familiar lo que se vuelve extraño, sino lo extraño mismo y el absurdo que de pronto ingresan y se instalan en la vida cotidiana. No se trataría de lo familiar sino de lo desconocido e inesperado, de lo inaudito y no asimilable en las categorías humanas. Ya no es lo familiar que se vuelve extraño, sino lo extraño que se torna familiar y habita lo doméstico como una nueva normalidad.

Nada más apropiado para analizar el momento actual de la política argentina que el magnífico cuento de Jorge Luis Borges, de El Libro de Arena (1975) “There are more things” (“Hay más cosas”). El título del cuento es sin duda una paráfrasis de una frase, o una parte de la frase, que Hamlet pronuncia ante su amigo Horacio, en el momento en que se les aparece el espectro de Claudio, rey de Dinamarca, el padre de Hamlet, que ha sido asesinado y reclama venganza. Horacio, que ve al fantasma, se sobresalta y exclama: ¡rayos y centellas!, ¡qué es esto! Hamlet le responde entonces, palabras más palabras menos: “Horacio, entre el cielo y la tierra hay más cosas que las que tú crees o imaginas” (Horacio, between heaven and earth there are more things than you believe or imagine”).

El cuento de Borges está dedicado a Lovecraft, el escritor norteamericano que relanza y revitaliza con nuevos esquemas el género de terror y lo siniestro, que ya venían sucediéndose desde Poe y otros.

No vamos a contar aquí todo el argumento del cuento, pero se trata de una casa (“La Colorada”) en Turdera, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Al morir su dueño y para evitar litigios, la casa es rematada y la adquiere un comprador muy extraño, un tal Max Preetorius, que arroja todos los muebles, los libros de la biblioteca y los diversos objetos en un zanjón. El extraño comprador contrata a una empresa de construcción y a un carpintero que luego contará de las extravagancias y despropósitos de los encargos de Preetorius. La historia es narrada por un sobrino de Edwin Arnett (anterior dueño de la casa) que acaba de regresar de los Estados Unidos, luego de completar sus estudios académicos.

El narrador, cuyo principal rasgo es, según él mismo, la curiosidad, decide investigar esa enigmática residencia que permanece cerrada, luego de las estrafalarias y absurdas modificaciones. Algunos vecinos, algún malevo de la zona, ante la presencia de la casa evitan pasar por sus cercanías. Se espantan los caballos. Comentan que se escuchan ruidos o gritos extraños. Al señor Preetorius no se lo ha vuelto a ver y quizá ha regresado al país desde donde presuntamente vino para la compra.

El sobrino de Edwin Arnett, una noche de tormenta se aproxima a la casa. En el jardín crecía la imparable maleza. El portón de la reja cede al empuje de su mano, luego abre la puerta de entrada que permanecía entreabierta e ingresa finalmente en la propiedad. Lo que ve ahí adentro lo deja estupefacto y aterrorizado. Han derrumbado algunas paredes para abrir una gran sala casi desierta, han sacado las baldosas del piso y ha crecido allí adentro el pasto. Ve una escalera de formas inusuales. Los escasos muebles no se corresponden con las necesidades del uso ni con las formas del cuerpo humano, los objetos poseen estructuras estrafalarias e innecesarias. En la planta alta lo inaudito se acrecienta, hay una mesa muy alta en forma de U con orificios en sus extremos. No existe una lógica de lo humano y lo esperable. El visitante no sabe en definitiva si es una mesa o el aposento de alguna criatura impredecible y desproporcionada.

Dice el narrador: “Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror (…) Pensé que (la mesa) podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra “Asfisbena”, que sugería, pero no agotaría por cierto lo que verían luego mis ojos. (…) ¿Cómo sería el habitante?, ¿Qué podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros?, ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo, habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? (…) Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia”.

Pero más allá de lo ficcional y literario, este cuento de Borges nos permite la analogía con la intromisión actual de lo monstruoso y de lo inquietante en la realidad argentina, la irrupción de lo ominoso de la época, especialmente en la política, que nos deja en estado de extrañeza y perplejidad frente a ese “real” desencadenado que da por tierra con todo principio de una lógica medianamente humana.

In today's World, dear reader, there are more things than you think and imagine.

*Escritor y psicoanalista