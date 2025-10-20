En Salta, miles de mujeres maternan en soledad, sin redes de apoyo, sin políticas públicas que las acompañen, y con un Estado que mira para otro lado.

Lo hacen en condiciones de precariedad, sosteniendo el cuidado de sus hijos e hijas las 24 horas del día, muchas veces sin acceso a trabajo formal, vivienda digna, salud ni educación. Lo hacen mientras enfrentan la indiferencia judicial, el abandono paterno y una carga simbólica que idealiza la maternidad pero oculta su dimensión más cruda: la sobreexigencia, la renuncia y el desgaste.

En el día de las madres, Salta/12 conversó con Laura Valdez, referenta de la Colectiva Criando Solas, un espacio que nació en los pasillos de la Ciudad Judicial y que hoy reúne a otras mujeres que atraviesan las mismas dificultades. Ella es una de las tantas salteñas que maternan en soledad, no por elección sino como una consecuencia de estructuras patriarcales.

“La principal dificultad que atravesamos quienes criamos solas en esta provincia es el cuidado personal de nuestros niños, niñas y adolescentes. Directamente recae sobre nuestras personas, sobre las madres”, afirma.

Ese cuidado intensivo, que se extiende las 24 horas del día, impide o dificulta el acceso al trabajo formal, a la vivienda, a la salud y a la educación. “El acceso al trabajo formal es prácticamente imposible por el tiempo que demanda el cuidado personal”, explica, y añade que, a su vez, sin ingresos estables, “el acceso a una vivienda, ya sea por medio de un préstamo, por medio de ahorros, con un trabajo formal” se vuelve inalcanzable.

La precariedad se extiende también al sistema de salud. “Al no tener una obra social, no podemos acceder a una salud digna”, señala.

En cuanto a la educación, muchas madres se ven obligadas a postergar sus estudios y proyectos personales: “Muchas de las mamás dejamos una carrera para poder criar a nuestros hijos, incluso muchas dejan su profesión ya aún recibidas para poder dedicarse al cuidado personal”.

Valdez no duda en vincular esta situación con una estructura social profundamente patriarcal: “En una sociedad tan machista, tan patriarcal, se le ha designado este trabajo, ya sea por abandono o por una cuestión cultural, a las madres”. La ausencia del progenitor no es solo una falta individual, sino una omisión que el Estado permite y reproduce.

Por eso, los cambios urgentes que propone apuntan a la corresponsabilidad y a la acción estatal. Por eso exige: "Responsabilizar básicamente al progenitor de nuestros hijos y hacerlo parte del cuidado efectivo de nuestras infancias”.

La violencia institucional se concentra en el Poder Judicial, que “duerme los expedientes de las cuotas de alimentos” y “demora en responder cuando existen casos de violencia”. Valdez afirma que esta omisión tiene consecuencias graves: “Estamos en esta realidad. Mujeres pobres, enfermas, tanto de cuerpo como de mente, criando niños en esas situaciones”. Y advierte: “No nos olvidemos que hemos tenido muchos suicidios de adolescentes, de niños y de jóvenes a causa de estas realidades”.

Para Valdez, la impunidad judicial es parte del problema, por eso responsabiliza a los jueces y juezas "que no dan respuesta" y señala que "son funcionarios que cobran millones por hacer un trabajo que no están haciendo claramente”.

La propuesta es integral y apunta a los tres poderes del Estado: “Hay que articular leyes, hay que articular políticas de Estado. Y acá involucra al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial”. Reclama fallos y sentencias “acorde(s) a las realidades, y no paupérrimos como lo vienen haciendo hasta el día de hoy”, y políticas de acompañamiento “reales, económicas, y también políticas de concientización y de educación para una sociedad que necesita cambiar”.

En el plano emocional, Valdez también interpela a otras madres: “No hay que tener vergüenza, que visibilicen, que pidan ayuda, acompañamiento a su círculo de apoyo”. Reconoce que durante años ella misma sintió vergüenza de visibilizar su situación, pero hoy insiste en pedir a las mujeres que pasan por situaciones similares que “exijan sus derechos ante el poder judicial, que exijan sus derechos ante nuestros funcionarios públicos”.

“Somos el 85% de las mujeres madres que atravesamos esta realidad", denuncia Valdez. La Colectiva Criando Solas se presenta como un espacio de contención y lucha,

Que no haya más madres explotadas

Sobre el Día de las Madres, Valdez expresa una contradicción profunda. “Como mamá lo vivo como un día más”, dice, aunque como hija reconoce la gratitud hacia su madre.

Sin embargo, denuncia la carga simbólica del festejo: “Está cargado de mucha idealización que me molesta en el sentido de que nos ponen a las madres como las cuidadoras absolutas de la vida de nuestros hijos cuando no debería ser así”. Esa idealización, advierte, encubre una explotación: “En vez de idealizarlo, debería decirse que esto no tiene que suceder, que no tienen que haber más madres explotadas”.

También señala las burlas que circulan en redes sociales hacia las madres que crían solas: “Vemos mensajitos donde dicen ‘no sos mamá ni papá, sos solamente mamá’”, y otros que trivializan el abandono paterno. Frente a eso, Valdez reivindica una mirada más amplia de la maternidad y la paternidad: “Podemos maternar un sobrino, maternamos hermanos menores, maternamos en esta vida… Sí creo que estamos en una sociedad que está muy cargada de idealización a la explotación que ejercen las madres”.

Propone además visibilizar las tareas de cuidado en los días festivos, donde “las que están preparando la comida, limpiando para el festejo, son las mujeres en la mayoría de los casos”. “Que se concientice y se eduque una sociedad mucho más igualitaria en estas tareas”, reclama.

La violencia económica, institucional y simbólica atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana. “El 85% de las mujeres que somos madres no percibimos la cuota de alimentos como corresponde”, denuncia Valdez. “Estamos cargando con todo el cuidado, estamos cargando con todos los gastos, los tiempos no nos alcanzan para poder reponer nuestras vidas económicamente”.

La falta de políticas específicas para madres que crían solas agrava la exclusión: “No hemos tenido, creo que para las mujeres, ningún tipo de acompañamiento real. Ninguno”, sostiene.

Frente a esta desprotección, la sororidad aparece como forma de resistencia: “El empatizar con otra mujer que está atravesando esta situación, el brindarle un acompañamiento, una ayuda por más chiquita que sea, es la que nos levanta día a día”, afirma Valdez, quien destaca el rol de otras mujeres, vecinas, docentes, organizaciones barriales que “empatizan con la realidad de nuestros niños” y ofrecen gestos concretos de apoyo. Sin embargo, advierte que “las instituciones no están preparadas para acompañar, lamentablemente”.

Desde la Colectiva Criando Solas, la respuesta ha sido organizarse y producir datos propios: “Nos conocimos en los pasillos de la Ciudad Judicial, decidimos estadificar esta realidad desde nuestras vivencias”. La estadística que elaboraron revela una verdad incómoda: “El 85% de las mujeres que somos madres y que estamos criando solas, dice mucho de un Estado ausente".