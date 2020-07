Salta busca reactivar el turismo LGBT+ cuando pase la pandemia

El parate a nivel mundial que tuvo este año el turismo por el coronavirus también hizo mella en la provincia, que se vio privada de los casi dos millones de visitantes que registraba anualmente Salta.

Dentro de ese total, un sector que venía en franco crecimiento era el turismo LGBT+. A nivel país a principios de año se calculaba que llegarían unos 600 mil viajeros de esa comunidad, de los cuales Salta apuntaba a captar un importante número, que le permitiera crecer en el segmento que la tiene entre los cinco destinos más elegidos.

El director general de la Delegación de Turismo en Casa de Salta y coordinador de Turismo LGBT, Sebastián Simón, subrayó que uno de los objetivos planteados es incentivar ese turismo en Salta, pero puso énfasis en que no se lo debe calificar como un segmento diferenciado a la hora de plantear un producto.

“Al turista LGBT+ le interesa lo mismo que a cualquier turista, tomarse un vino, recorrer la ciudad, conocer las iglesias, en ese sentido no hay diferencias”, expresó Simón. "Lo que nosotros hacemos es capacitar y concientizar a los operan con el turismo, desde taxistas, recepcionistas de hotel, mozos, para que lo reciban con normalidad, por decirlo de alguna manera, y si, por ejemplo, en un hotel una pareja de hombres o una de mujeres pide una cama matrimonial, se la den”, agregó.

Simón consideró que “Salta es un destino súper amigable, estos últimos 20 años lograron que el salteño se convierta en un anfitrión natural, que recibe bien a cualquier turista”. Pero advirtió que “por supuesto, existe discriminación o comentarios negativos, pero eso pasa en Salta, Buenos Aires o un país europeo".

"Lamentablemente la humanidad tiene arraigada la discriminación, no solo contra los gays, también por cuestiones de color de piel o con aquellos que no encajan con los parámetros de belleza. Contra la discriminación lo que tenemos que hacer es capacitar y sensibilizar no solo al sector turístico, sino a toda la sociedad”, reflexionó el coordinador salteño.

Trabajo en red

En 2019 se conformó la red nacional de turismo LGBT, que conectó a más de 20 provincias para trabajar en conjunto y de esta manera visibilizar y ofrecer sus ventajas para los viajeros.

A principios de julio se realizó el quinto encuentro de la red, que por la pandemia debió hacerse de manera virtual, y de la que participó Simón en representación de Salta. Allí se anunció el lanzamiento de una campaña mundial para declarar al 10 de agosto como Día Internacional del Turismo Lgbtq+.

El secretario general del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa, expresó que buscan “tener presencia muy fuerte en el país, en la mayor cantidad de destinos, que la capacitación y sensibilización sea una constante para recibir turistas de este segmento, además del trabajo hacia afuera con la promoción en el exterior”.

El crecimiento registrado en el país de ese tipo de turismo rondaba pre pandemia el 12% anual, porcentaje que se ubicaba por encima de la media total del sector, según un relevamiento realizado por la consultora especializada en turismo y economía Singerman & Makon.

Ese mismo informe detalla que en 2018 el ingreso de divisas por el turismo LGBT+ fue de 500 millones de dólares, un 9% del total del turismo receptivo.

Otro dato interesante es que el 66% de los que eligen un destino priorizan aquellos lugares que tienen leyes que protegen los derechos de las personas LGBT+, algo que se recordó recientemente con el décimo aniversario de la sanción de la Ley de matrimonio igualitario, que marcó un antes y un después en el posicionamiento de Argentina a nivel mundial.

Durante el encuentro de la red federal dieron a conocer un informe de la consultora internacional Community Marketing & Insights (CMI), que resalta para el futuro cercano, que los viajeros Lgbtq+ se sienten más seguros y cómodos participando en actividades en espacios al aire libre y sin multitudes, lo que claramente beneficia a destinos como Salta.

En enero, Argentina fue premiada durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020, en Madrid, “por su trabajo público-privado permanente de los últimos 10 años en la promoción internacional del turismo para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros y por su liderazgo indiscutido en América Latina en materia de inclusión y derechos”.

Acuerdo con la Cámara de Comercio LGBT

Hace un mes el Ente de Turismo de la ciudad de Salta firmó un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR), por el que ambas instituciones se comprometieron a impulsar y desarrollar actividades para sensibilizar e informar sobre las características del segmento LGBTIQ+ a los operadores turísticos, prestadores de servicios, entes y organismos municipales de la ciudad de Salta.

Entre las acciones concretas se prevé el armado de un plan de acciones para el posicionamiento de destinos para la comunidad LGBT, talleres de sensibilización y/o actualización para operadores de turismo LGBT y coordinación de viajes de familiarización para prensa, operadores, e influencers del sector.

El convenio fue firmado por el presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, y por el titular de la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR), Pablo De Luca.