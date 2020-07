Un tribunal internacional le dio una mano a Ñuls

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó la apelación planteada por Newell’s en la demanda que le inició O'Higgins de Chile por incumplimiento en el pago del pase de Cristian Insaurralde y el equipo de Frank Kudelka podrá contratar refuerzos en el receso de invierno. La noticia judicial que llegó ayer al parque Independencia posterga así el pago de la deuda pero no la anula, dado que la misma no está en discusión. La notificación le permite a la dirigencia acelerar conversaciones para lograr la continuidad de Cristian Lema, quien debe volver en agosto a Portugal para sumarse a Benfica, aunque no será tenido en cuenta en el plantel superior.

El TAS consideró aceptar la apelación que presentó Newell's sobre el fallo que lo priva de contratar refuerzos por tres períodos, en tanto y en cuento no pague la deuda que O'Higgins le exige por el pase de Insaurralde. De esta manera la sanción queda en suspenso en tanto no se conozca el fallo definitivo que, en primera instancia, condenó a los rojinegros a abonar la deuda de 400 mil dólares por la compra en 2019 del pase del delantero, más intereses.

En algún momento Newell’s deberá pagar, lo que busca la dirigencia es extender la fecha de pago todo lo posible. La dirigencia de Eduardo Bermúdez solo abonó una de las tres cuotas por el pase de Insaurralde, con un valor de 200 mil dólares cada una de ellas.

Con la respuesta que dio a conocer el TAS, la que ya fue notificada a la Asociación del Fútbol Argentino, Newell’s puede inscribir a Ignacio Scocco y Manuel Guanini para la próxima temporada, pero además tiene la certeza de que podrá anotar a cualquier otro jugador en el mes de agosto. Y la gestión que más interés genera en Frank Kudelka es por la renovación del defensor Lema.

Los leprosos tienen por delante días decisivos para el futuro del defensor. Porque la primera semana de agosto el zaguero central debería presentarse en Portugal para iniciar los entrenamientos con Benfica. Pero el club dueño de su pase busca como refuerzos defensores que juegan en la posición de Lema. Es decir, las chances de Newell’s de renovar el préstamo del jugador se define en estos días, dado que Benfica no pretende necesariamente que Lema viaje la semana que viene a Portugal.

Newell’s ofrecerá un préstamo con cargo, en similares condiciones a las firmadas con los lusitanos el año pasado. Lo que juega a favor de los rojinegros es que en Europa el mismo mes de agosto dará inicio la nueva temporada, por lo cual el poco tiempo de preparación acelera las decisiones en cuanto al destino de los jugadores, más allá de que el libro de pases se extenderá hasta septiembre.

La gestión por Lema pasó a ser la principal prioridad en los directivos debido a lo que sucede con Santiago Gentiletti, quien puso en duda hace más de un mes su continuidad en el club y no respondió aún a la nueva oferta que le hizo Newell's para mejorar el contrato que tiene vigente por un año más. La indiferencia que muestra Gentiletti es señal de que el jugador quiere aceptar algunas de las ofertas que tiene para irse el exterior y en Newell's no le pondrán mayores obstáculos, siempre y cuando se cumplan los pasos de la desinvulación según se contempla en su contrato.