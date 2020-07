Jujuy vuelve a fase 1, mientras crecen las presiones para sumar donaciones de plasma

La provincia de Jujuy regresará mañana a la fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio debido al aumento de casos de coronavirus que se multiplicaron en las últimas semanas, informaron fuentes oficiales.

"Esta noche anunciaremos que toda la provincia a partir de mañana vuelve a fase 1 de manera estricta (aislamiento social, preventivo y obligatorio), por lo que solo se habilitarán las actividades esenciales hasta el 3 de agosto", afirmó el ministro de Cultura y Turismo jujeño, Federico Posadas, en una entrevista radial.



Incluso ayer, el gobernador de la provincia Gerardo Morales deslizó la posibilidad del retorno al aislamiento total "en el 100 por ciento de la provincia", aunque quedaba sujeta la determinación al avance de la situación epidemiológica local durante estos días. "Si es que no tenemos un aplanamiento -en la curva de contagios- en estos días", se dará marcha atrás a las actividades autorizadas en las denominadas zonas rojas y amarillas, determinadas en las diversas localidades de Jujuy, explicó.



Desde el inicio de la pandemia, Jujuy registra 934 casos de coronavirus con los 40 nuevos reportados ayer, según las autoridades sanitarias locales. El número de casos positivos de coronavirus crece de forma exponencial como también la cantidad de pacientes recuperados, potenciales donantes de plasma según su voluntad.

Presiones para sumar más donantes de plasma

Lo preocupante es que lejos de promover campañas de concientización e incentivos solidarios para alentar a la donación, aparecieron presiones y amenazas a pacientes recuperados de Covid-19 para forzarlos a ser donantes según el Centro Regional de Hemoterapia Jujuy.

"Amenazan a la gente hasta con golpizas. A algunos les dicen que si no donan y se muere su familiar la van a pagar ellos y su familia. Es de terror lo que está pasando y hay que ponerle un freno a esta situación", informó Ida Severich, directora de la institución y coordinadora provincial del programa de Sangre Segura de Jujuy.

La especialista se dirigió a aquellas personas que, desesperadas por el deterioro de la salud de un familiar con coronavirus, hacen ofrecimientos de dinero o coaccionan a recuperados para que hagan una donación exclusiva. Además de ser ilegal, resulta imposible de concretar.

"Es necesario que la gente sepa que no todos los pacientes pueden ser donantes y que no todos pueden recibir el plasma. Además que es una terapéutica de ensayo y que no está demostrado con base científica que sea totalmente eficaz por lo que todavía se investiga", explicó en una entrevista con El Tribuno.

Ida Severich informó que "no porque una persona reciba plasma significa que el paciente se va a recuperar" y que "el médico es el único quien va a determinar a través de evaluaciones quién puede recibirlo, y no así el familiar del paciente", haciendo alusión a las presiones ejercidas.

Dado que no hay una vacuna ni un tratamiento específico, la transfusión de plasma ofrece al paciente una inmunidad pasiva para que alcance el tiempo suficiente para que su propio organismo responda.

El plasma solo se puede aplicar en una determinada etapa de la enfermedad. "No se puede aplicar ya en pacientes graves con fallas multiorgánicas o sistémicas. Solo a pacientes que dentro de una etapa temprana y moderada esté agravándose, con el fin de impedir que el paciente llegue a terapia intensiva. Pero cuando ya está demasiado comprometido y evolucionada la enfermedad, no está demostrado que el plasma cure", explicó.

La especialista reclamó al pueblo jujeño que se dirigan "a donde corresponde" para evitar la desesperación generalizada. "En la medida que actuemos coordinadamente y de forma coherente, vamos a poder dar soluciones mucho más rápido", reforzó.

Cantidad de donaciones

Desde el Centro Regional de Hemoterapia informaron que hasta la fecha Jujuy registra 6 donantes de plasma de los cuales se lograron obtener 17 unidades que ya han sido aplicadas a 12 pacientes con coronavirus -a los que el COE sumó 2 más- y adelantaron además que ya hay en agenda 5 nuevos donantes.

Hasta la fecha la provincia ya registra un total de 110 recuperados de coronavirus, de los cuales se informó que son 65 los que expresaron su voluntad de ser donantes. El Centro dejó en claro además que sólo aceptarán a quienes se presentan por su libre voluntad.