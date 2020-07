El antiguo homenaje de Alberto Fernández a los Súper Ratones

Durante una entrevista con la 98.3, con Bebe Contepomi, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó al líder de los Súper Ratones, José Luis "Person" Properzi, muerto en 2015, y el tema que compuso hace muchos años en homenaje a quien definió como su “muy amigo” Person.



El propio mandatario advirtió que el tema “es triste”, y se explayó acerca de su costado artístico: "Un día me puse a arreglar mi oficina y encontré una caja de alfajores de Rosario. Adentro estaba lleno de temas. Yo compongo pero no sé escribir música y entonces dije 'Si yo me muero, nadie se enteró que lo hice'. Había canciones para mi hijo, para mis afectos, hablando con un amigo, Oscar Rivera, le conté y me dijo 'Grabémoslo'".

"Así grabamos 40 temas -agregó el mandatario-. Los pusimos en CDs que no salieron a la venta, son solamente para mis amigos", añadió Fernández, quien en la víspera, durante una entrevista colectiva en la Televisión Pública con jóvenes de distintas regiones del país, reconoció que en su momento se dejó los bigotes por su admiración a Litto Nebbia.



Aunque nunca lo ocultó, había sido el exembajador en el Vaticano y actual diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdéz, quien el año pasado contó en Perfil detalles de los antecedentes de Alberto Fernández, que fue el productor general de un grupo que se llamó La Organización Negra, el antecedente de De la Guarda”, el mismo grupo que participó de los festejos del Bicentenario, en 2010.