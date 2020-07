Catorce menores detenidos en San Juan

Catorce chicos y chicas de entre diez y trece años fueron detenidos en la ciudad de San Juan mientras festejaban el día del amigo en un local de comidas rápidas del shopping Patio Alvear. Con la excusa de haber "violado el protocolo de prevención", en una provincia que transita la fase cinco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, efectivos de la Policía provincial mantuvieron a los menores detenidos, sin avisar a los padres e incomunicados durante casi tres horas en la Comisaría cuarta de la capital sanjuanina.

"Mi hija estaba en las escaleras del Alvear, había salido a acompañar a una amiga que se iba. Ahí llegó la policía, les pidieron los datos y que apagaran los celulares. Sacaron a los varones y los pusieron contra la pared", relató a Página|12 Noelia, madre de una de las detenidas el sábado por la noche. Según contó la mujer, los efectivos subieron a los chicos y chicas a camionetas policiales, desde donde su hija "vio la posibilidad y, como pudo, me llamó".

Entonces, cerca de las 21 horas, Noelia consiguió que una agente policial atendiera el teléfono para preguntarle qué estaba sucediendo: "Mi hija se negaba porque les dijeron que apagaran los teléfonos, pero me pasó igual. Le pedí el nombre, no me lo dio y le pregunté por qué motivo se los llevaban, me dijo que ella no estaba notificada y que los trasladaban a la cuarta".



Al llegar a la Comisaría, se notificó a los padres que sus hijos habían sido trasladados por "violar el protocolo previo al día del amigo", según explicó la mujer, que agregó: "Decían que habían avisado pero nos enteramos por mi hija. No pudimos verlos hasta casi tres horas después". Recién a las 23:40 los detenidos fueron liberados.

San Juan, que solo registró 18 casos de covid-19 desde que la pandemia llegó al país, es una de las provincias que pasó del aislamiento al distanciamiento obligatorio. En ese marco, con un protocolo publicado el 9 de julio, la provincia habilitó reuniones en locales gastronómicos pero no en shoppings, donde se estipuló que "el ingreso es limitado a una persona por grupo familiar y la circulación es individual".

En este sentido, Noelia aseguró: "Como padres asumimos la responsabilidad de haber dejado salir a los chicos, pero ese no es el tema en cuestión, sino el accionar policial". La mujer también resaltó que "desde el centro comercial no hubo ninguna restricción para dejarlos ingresar y estaba lleno de gente". Por las contravenciones achacadas a los detenidos intervino el Segundo Juzgado de Menores, a cargo de María Julia Camus.

Por su parte, Silvana Aciar, abogada de los padres, informó a este diario que este jueves formalizará una denuncia "ante fiscal de turno y la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión, órgano que controla a los empleados de la fuerza, por traslado, detención, incomunicación ilegal y malos tratos". "No podemos dejarlo pasar, estos niños ya no van a confiar en la fuerza policial", concluyó Noelia.



