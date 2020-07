Carlos Menem no se casa con Zulema Yoma: ¿malentendido o arrepentimiento?

El ex presidente Carlos Menem no se casa. Su ex esposa, Zulema Yoma, desmintió que fuera a contraer matrimonio nuevamente con quien compartió buena parte de su vida, y tuvo dos hijos. “No hay nada, una cosa así la anuncio yo”, aseguró Yoma al ser consultada sobre las versiones que habían corrido que decían que se casaba este jueves con el senador por La Rioja.

“Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, destacó Yoma desmintiendo el enlace y apuntando a la difícil relación que mantuvieron juntos que, llegó al punto de que en 1991 Menem la hiciera desalojar de la Quinta de Olivos aprovechando que él estaba de viaje en una gira política internacional. Sin embargo, la ex primera dama aseguró que la falsa noticia "no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".



Había sido el abogado Mauricio D´Alessandro quien anticipó que Yoma y Menem volvían a unirse en matrimonio y Zulema Yoma dijo que habría que preguntarle a él por qué lo dijo. Desde el entorno del abogado mediático aseguraron a PáginaI12 que los padres de Zulemita Menem "tenían el turno reservado para el jueves. Cambiaron de idea porque la gente empezó a decir que era por plata". Además, destacaron que se había "arruinado una gran historia de amor porque Zulema no se animó a bancarla".

“La relación con Menem es cordial”, destacó Zulema cuando le preguntaron sobre la posibilidad del casamiento y agregó que “la última en enterarme fui yo”. Poniendo ya un tono más irónico a sus respuestas recordó que desde marzo estaba en su casa, aludiendo a la cuarentena, y apuntó a la falta de peluquerías abiertas para arreglarse como una de las causas por las que era imposible casarse.

Mientras tanto, el senador de noventa años estuvo internado desde el 13 de junio y por diez días por una neumonía bacteriana después de descartar la posibilidad de que se hubiera contagiados de Coronavirus.