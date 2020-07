Dos violentos asaltos a dos colectiveros

Este martes por la noche hubo dos violentos asaltos a choferes de colectivos en distintas zonas del conurbano. Un colectivero de 24 años sufrió la amputación de un meñique por parte de un delincuente que lo asaltó a bordo del transporte cuando circulaba por la localidad bonaerense de Don Bosco, partido de Florencio Varela. Y un chofer de la línea 86 fue apuñalado en el abdomen y en la cara al ser asaltado junto a dos pasajeros en la localidad de González Catán por delincuentes que le robaron un bolso en el que llevaba algunos objetos personales y 10.000 pesos.

A raíz del ataque en Don bosco, los empleados de las líneas 324, 504, 501 y 583, que cubren recorridos entre Florencio Varela, Berazategui, Don Bosco y barrios del Quilmes, iniciaron un paro total de actividades en reclamo de seguridad y en apoyo al chofer asaltado.

El hecho ocurrió el martes a las 22.30, en las calles 7 y 13, del barrio La Carolina, de Don Bosco, por donde se trasladaba el interno 7 de la línea 324, ramal 6, conducido por Christian Almaras, quien iba con un pasajero a bordo. En esas circunstancias subió al colectivo un delincuente que llevaba un arma de fuego y un cuchillo.



Según la denuncia realizada por los delegados de la empresa 324 en la comisaría Don Dosco, el ladrón se hizo pasar por pasajero y abordó el transporte en el ingreso al barrio La Carolina. A los pocos minutos extrajo el arma de fuego y amenazó de muerte al hombre que viajaba junto a él para apoderarse de sus pertenencias.



Luego se encaminó hacia el chofer, a quien también amenazó y le dijo que estirara la mano derecha y le cortó el dedo meñique, que quedó tirado en el piso del colectivo. El delincuente escapó, mientras que el chofer fue llevado a una clínica privada de Berazategui para su atención médica.



"Un compañero que auxilió al muchacho llevó el dedo a la clínica para que se lo volvieran a a colocar, aunque debido al daño sufrido no lo pudieron hacer", contó Jorge Pozuto, delegado de la empresa de transporte. Este miércoles, el colectivero se encontraba en su domicilio y en reposo a la espera de ser llevado al centro médico de ART para su atención médica.



La investigación se encuentra a cargo de la fiscalía de turno de Florencio Varela.



En cuanto a lo sucedido con el chofer de la 86, el robo fue cometido también el martes por la noche, cuando el chofer, identificado por la policía como Leonardo Héctor Rodríguez, conducía el interno 1157 de la empresa DUVI S.A por el kilómetro 32 de la ruta 3, a la altura de Gonzalez Catán, en el oeste del conurbano.

Según contó el conductor, todo comenzó cuando en una de las paradas subieron dos personas con barbijos y gorros y se sentaron en en uno de los asientos del colectivo, en el cual había otros dos pasajeros. Una vez en el colectivo, esos dos hombres le robaron al chofer un bolso que llevaba y lo apuñalaron dos veces en el abdomen y le cortaron la cara en un forcejeo. Los dos pasajeros, en tanto, fueron despojados de sus pertenencias pero no sufrieron heridas. El conductor fue llevado a una clínica de San Justo para ser asistido y luego dado de alta ya que las lesiones no eran graves.



A raíz del hecho, los delegados de la empresa se reunirán en las próximas horas con autoridades policiales de La Matanza para reclamar mayor seguridad y controles en las rutas y calles.



Claudia Rodríguez, una prima del colectivero herido, dijo que el asalto se produjo "momentos antes de la medianoche" y que los delincuentes "le robaron sus documentos y un bolso en el que llevaba 10.000 pesos". "No lo mataron porque tuvo un Dios aparte", dijo la mujer, quien pidió ayuda para recuperar la documentación de su primo.



"Si alguien encontró la documentación que la acerque a la comisaria o se contacte con la familia como también a la empresa de colectivo", agregó Claudia, tras lo cual pidió protección para los choferes de colectivos. "¿Dónde está la seguridad que les prometen a los choferes cada vez que pasa un hecho como este? Hoy podría haber otro colectivero muerto por la delincuencia", finalizó la mujer.



La investigación se encuentra a cargo de la fiscalía descentralizada de González Catán, dependiente del Poder Judicial de La Matanza, esperan resultados de peritajes realizados en el colectivo y cámaras de la Ruta 3.