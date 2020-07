Barrionuevo marchó a Plaza de Mayo para pedir la reapertura de hoteles y bares

El titular del gremio de hoteleros y gastronómicos, Luis Barrionuevo, realizó una caminata hasta Plaza de Mayo, con el respalda de las cámaras empresarias, y el cotitular de la CGT, Carlos Acuña, para presionar al gobierno nacional y pedir que se reabra la actividad del sector en todo el país, un día después de registrarse la mayor cantidad de nuevos contagios en un solo día .

"Después de casis cinco meses de estar sin trabajo, teniendo incertidumbre y pacedimiento, todavía no sabemos cómo termina esto", señaló Barrionuevo en Plaza de Mayo como si fuera posible separar una actividad del resto de la dinámica de la sociedad. El sindicalista fue enfático con el caso de la hotelería ya que aseguró que tiene "tiene protocolos extraordinarios para que no haya problemas".

La acción de Barrionuevo tomó un tono político más allá de la situación crítica que se atraviesa por la pandemia al advertir que "si la economía no funciona, difícil que funcione el Gobierno" y aseguró que "falta liderazgo político" al sostener que las decisiones se toman en el Instituto Patria.

El sindicalista, acompañado por las organizaciones patronales, sostuvo que de los 45 mil empresas que emplean a 500 mil trabajadores del sector, la mitad no volverán a abrir sus puertas. "No pueden cubrir los costos del establecimiento sin producción. La gastronomía es caja de todos los días, si no hay caja, no hay trabajo", sostuvo.

Barrionuevo exigió al gobierno nacional más ayuda para el sector empresario porque "si hay empresas, hay trabajadores" y celebró la reunión de la CGT con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a quienes calificó como "los dueños de la Argentina". "Es lo que queremos nosotros, trabajar todos juntos", destacó.

Según los planes presentados por la Ciudad de Buenos Aires, la hotelería y gastronomía comenzará a abrir al público a partir de la fase 2, de manera gradual . Mientras que en Buenos Aires el turismo permanece sin actividad y la gastronomía se habilita a partir de la fase 5 .