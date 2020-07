Cómo son las seis etapas para volver a la normalidad en la Ciudad

La Ciudad llevará adelante un plan integral y gradual de puesta en marcha "para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros, y recuperar la actividad económica", todo de la mano de una apertura progresiva, "con prudencia, y que puede tener avances, pausas o retrocesos según la evolución de los datos".

La estrategia sanitaria pasa por el Plan Detectar, el testeo de seroprevalencia en toda la Ciudad y testeos serológicos, cada dos semanas, para personal de Salud y Seguridad y en los geriátricos. Ya hubo 29 mil testeos en 22 barrios, y los próximos serán en zonas de acuerdo a la evolución de los casos. A su vez, hubo una estrategia de aislamiento para los enfermos leves, que fueron algo más de 20 mil. En esos casos, se acondicionaron más de 50 hoteles.

El plan integral tiene una primera etapa que se extenderá hasta el 3 de agosto .

Empieza el lunes 20 con la habilitación de Comercios barriales, de cercanía, galerías barriales (excluye indumentaria y calzado) con DNI según el día. DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar. Gastronomia: para llevar. Administrativos de instituciones educativas. Actividad Física individual con horario ampliado de 18 a 10 de la mañana. También Escribanos y Streaming de música.

Se implementa un sistema de salidas a través del número de DNI, tal como para las compras en los comercios no esenciales. DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar. No más de 2 personas. Distanciamiento mínimo de 2 metros. El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se corre. Sí es obligatorio para ciclistas y los que salen a caminar. Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas. No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio. Habrá cortes de tránsito para facilitar la actividad en parques y plazas seleccionados.

El martes 21 empiezan las salidas recreativas de chicos: se amplían en el horario de 10 a 18, a los martes, jueves, sábado y domingo.Sin restricción por día según el DNI, a 500 metros del domicilio de residencia. Distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de 6. Duración máxima: 60 minutos por día. Apertura de plazas y parques sin permanencia, sin uso de patio de juegos ni postas aeróbicas.

El miércoles 22 se suma a los comercios de cercanía y galerías barriales los comercios de indumentaria y calzado barriales con DNI según el día. En relación con los cultos religiosos, apertura para tareas administrativas, celebraciones online y rezo individual con aforo y tope. Se habilitan Lavaderos de autos, paseadores de perros y la industria del juguete

El sábado 25 empiezan las mudanzas, sólo los fines de semana, y el lunes 27 las salidas recreativas con chicos se extienden a todos los días de 10 a 18, una hora por día. También empiezan los abogados y las galerías de arte con turno. El miércoles 29 abren las peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría, los Psicólogos, los Psicopedagogos, los Terapistas ocupacionales, los Kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad y los Fonoaudiólogos que trabajan con trastorno del espectro autista (TEA).

Finalmente, el lunes 3 de agosto se habilitan los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluyendo los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día. No incluye a los Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.



Si los resultados son óptimos, se pasará a la segunda etapa. Incluirá la apertura de museos y bibliotecas sin permanencia, streaming de artes escénicas, deportes individuales al aire libre (amateur y federados) en instituciones sin áreas comunes. También se elimina el DNI para realizar actividad física y se hacen cortes de calles y avenidas para actividades al aire libre con niños.

En el terreno económico se habilita la grabación de cine publicitario y la industria no esencial ni exportadora, apertura de estacionamientos, gastronomía al aire libre sin servicio, la apertura de los estacionamientos privados y el resto de las actividades profesionales una vez por semana.

En cuanto al transporte y la movilidad habrá uso de espacio público para garantizar el distanciamiento social, y también para paseos de niños y cortes. Además, se activa la estrategia para el uso del espacio público en gastronomía y se inicia la etapa 1 de ciclovías provisorias.

En la tercera etapa, está prevista la actividad física libre, la apertura del Jardín Botánico y las reservas naturales, que se abran los cementerios para grupos de hasta diez personas, y la misma cantidad en reuniones sociales al aire libre. También habrá auditorios al aire libre y cultos religiosos, en ambos casos con aforo y tope.

Además se permitirá la apertura de shoppings para llevar y cambios, de los hoteles sin áreas comunes, academias de conducir, gastronomía al aire libre con servicios, construcciones en obras menores a 5 mil metros y a las que les falte 90 días para finalizar, servicio dómestico de residentes, academias de conducir y atención médica (no tratamiento). Habrá gastronomía en calles, en barrios seleccionados, y la etapa 2 de las ciclovías provisorias.



La cuarta etapa prevé la apertura del Ecoparque, calesitas, patios de juegos al aire libre, velatorios (menos de diez personas y para más pero con tope al aire libre), festivales para niños al aire libre, museos, galerías y bibliotecas (con áforo y tope), deportes federados a acordar con las federaciones. Las reuniones sociales en espacios cerrados son para más diez personas y menos de esa cantidad en espacios abiertos. Se reactiva la actividad en las zonas de alto tránsito y se pasa a la tercera etapa en las ciclovías provisorias.



Las actividades profesionales quedarán abiertas al ciento por ciento. Se habilitará la cosntrucción en obras de más de 5 mil metros y podrán funcionar los gimnasios al aire libre. También se permitirán los comercios en zonas de alto tránsito, con DNI y de forma gradual. Se habilitará el servicio domésticos en los no residente, y gastronomía al 25 por ciento en interiores, incluyendo hoteles.

Para el momento de la quinta etapa se espera pasar a la cuarta etapa de las ciclovías provisorias, así como habilitar shoppings de manera integral, los trámites no esenciales y gastronomía al 50 por ciento en interiores, hoteles incluidos.

En esta etapa se prevé el regreso del teatro comercial, con tope y aforo, así como la habilitación de los geriátricos en cuanto a la visita de familiares. Además, se contemplan las reuniones en espacios cerrados, de más de diez personas con tope, y el regreso de la cultura independiente y el cine, con tope y aforo, lo mismo que en galerías y museos.

La sexta y última etapa abarca un regreso total a la normalidad en el transporte; la apertura de gimnasios y gastronomía con aumento de aforo; y los hoteles en su totalidad. Además, abrirán los boliches y los centros de jubilados, así como ya se habrán normalizado las reuniones sociales y los festivales para niños. Los eventos deportivos y masivos estarán habilitados, lo mismo que el deporte grupal amateur. También habrá aumento de aforo y tope para museos, galerías, cine, teatro y cultura independiente.

En materia educativa, en todas las etapas, se presentará una propuesta gradual de apertura en conjunto con el gobierno nacional.