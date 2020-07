Vicente del Bosque, con halagos para Simeone, Bielsa y Gallardo

El DT campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010, Vicente del Bosque, elogió este miércoles a Diego Simeone por su trabajo en Atlético de Madrid.

"Nada es sorprendente. Lo que está haciendo el Cholo en el Atlético es muy difícil de igualar. Tantos años, mantener un espíritu competitivo, jugando bien y ganando, que es de lo que se trata", señaló el ex estratega al sitio web 90min.



Simeone ganó la Copa del Rey (2013), La Liga (2014), la Supercopa de España (2014), la Liga de Europa (2012 y 2018) y la Supercopa de Europa (2012 y 2018) con el equipo madrileño en el que también fue jugador, se consagró como ídolo, y obtuvo La Liga (1996) y la Copa del Rey (1996).

Por su parte, del Bosque, además de triunfar en Sudáfrica (también dirigió en Brasil 2014, pero su España fue eliminada en primera fase), ganó la Eurocopa 2012 con el elenco nacional antes conocido como "La Furia". A nivel clubes, el nacido en Salamanca hace 69 años, está muy identificado con Real Madrid. En sus épocas de mediocampista, obtuvo 5 ligas con el equipo de la capital, mientras que como DT conquistó dos torneos locales, dos Champions League y una Copa Intercontinental.



En tanto, del Bosque también opinó sobre otros entrenadores argentinos como Marcelo Bielsa: "No lo conozco profundamente, sí a través de amigos o jugadores que lo han tenido y me han hablado muy bien de él. Me apunto a un entrenador con una buena formación que le saca el máximo rendimiento a sus equipos".

Asimismo, el español señaló que Marcelo Gallardo, de River, está en "un club muy importante" y que si "tiene capacidad y conocimiento" podrá continuar su carrera en el fútbol europeo.