Cómo sigue la investigación por la desaparición de Facundo Castro

La causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro transcurre por estos días con declaraciones testimoniales y operativos como el de ayer, donde los canes del K9 que buscan rastros del joven señalaron con precisión adentro de la camioneta policial 23360 junto a la cual fue detenido por primera vez, cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril, por circular sin permiso en medio de la cuarentena. "En los otros dos vehículos el perro se movió un poco, cuando detecta algo ladra y aúlla y lo hizo en esa camioneta que salió en la foto", dijo a Página|12 el abogado Leandro Aparicio, representante en la causa de Cristina Castro, madre del desaparecido. En tanto, fue solicitado el secuestro del teléfono de uno de los testigos, un policía con carpeta psiquiátrica que declaró dos veces y se contradijo.

Los policías Mario Gabriel Sosa y Jana Corruhinca habían dicho durante la investigación en la justicia provincial que le hicieron el acta en la ruta y lo dejaron seguir camino, pero según ponderó la querella de la familia mintieron al respecto. Hoy habrá nuevos procedimientos pero por lógica procesal no trascendió en qué lugares. Las audiencias testimoniales seguirán hasta el viernes y continuarán la próxima semana. "Están siendo amenazados y perseguidos por la policía de la provincia de Buenos Aires, las máximas autoridades tienen que intervenir para que cese el amedrentamiento de las personas que están dando su testimonio", advirtió Aparicio.

A criterio de la familia, Sosa y Corruhinca no pueden haber hecho la infracción en el aire. "Creemos que lo llevaron a la comisaría pero no lo asentaron, por eso no querían que pasen los perros el 19 de junio, porque legalmente nunca estuvo ahí. Por eso el milico le dice vos acá no tenés que estar, parece increíble pero como los tienen agarrados a esos dos los usaron para seguir encubriendo, en los teléfonos debe estar todo, son tan burdos que no te puede no llamar la atención", explicó Aparicio al tiempo que afirmó que verificarán esta sospecha con otros datos solicitados.

Ayer el letrado informó que "se tomaron cuatro declaraciones testimoniales y se hicieron las pericias en la comisaría de Mayor Buratovich, hubo una confusión porque en un lugar donde había vainas quemadas de Itaka se encontró un cierre muy similar al de la mochila de Facundo marca Wilson pero no era de ese color; y posteriormente se hizo el rastrillaje con canes en la comisaría Federal". A su entender, "hay cinco etapas del encubrimiento que podemos acreditar, 30 de abril, primeros días de junio, 18 de junio, 26 de junio, 13 de julio. Ahora sigue hasta los más altos niveles, esto excede Villarino y lo vamos a demostrar con todas las testimoniales.

Testigo cuestionado

En el escrito presentado ante la jueza federal María Gabriela Marrón la querella de la familia pidió la ampliación de declaraciones testimoniales de quienes aportaron a la causa a la testigo de identidad reservada, los policías Sosa y Flores. "Como lo hemos denunciado oportunamente este testimonio difiere notablemente con la declaración que se prestó ante la Fiscalía Federal, en la que entendemos, el señor Fiscal alteró groseramente la declaración para procurar el desvío de la investigación, la propagación de noticias falsas, y el consiguiente perjuicio en el avance la investigación", dice el texto al que accedió Página|12. Esto es, la mujer afirmó que levantó a alguien de 1.70 de estatura el día 27 de abril y no pudo dar certeza de que haya sido Facundo, que desapareció tres días más tarde.

También cuestionaron al policía con carpeta psiquiátrica que, según ellos, fue enviado desde Bahía Blanca por parte de la departamental de la Federal de esa ciudad ya denunciada por el mismo letrado en otro caso. "El propio fiscal le dijo pare, usted está mintiendo, y por eso pedimos el secuestro de su celular", dijo Aparicio.

"Los hechos encubridores comienzan el dia 30 de Abril, en segundo término las maniobras encubridoras realizadas al momento que los amigos de Facundo intentan hacer la denuncia, la tercera etapa, a partir del día 15 de Junio, específicamente el día 17 de Junio en el rastrillaje frustrado, y aquí es donde el señor Galarza ingresa, 'casualmente' un día después diciendo que lo vio a Facundo en General Cerri, la cuarta etapa se produce simultáneamente con el arribo del Ministro Berni a la Ciudad de Bahía Blanca y allí nuevamente Galarza declara que lo vio, mencionado en este caso en su declaración su profesión, “casualmente” policía", describe la presentación. "La precariedad y rusticidad de esta maniobra se advierte palmariamente a poco de leer las dos declaraciones, y mucho más aún a medida que el testigo Galarza comenzó a declarar, por lo que no tiene ninguna duda la querella que fue guionado y conducido a declarar por alguien de mayor jerarquía, al igual que lo han hecho con los policías Sosa y Flores".