Las salas musicales se reinventan en pandemia

Las puertas bajo llave, el telón cerrado y las luces apagadas de las salas musicales de la Ciudad de Buenos Aires son un reflejo simbólico de la delicada situación que atraviesa la actividad cultural a causa de la pandemia. Sin embargo, uno de los principales desafíos de los programadores y encargados de los espacios es cómo mantener encendida la llama creativa y el vínculo con la comunidad musical. La modalidad de conciertos, encuentros y charlas por streaming son las opciones más elegidas para “no quedarse quietos”. Página/12 dialogó con representantes de tres salas porteñas para indagar sobre algunas inquietudes, necesidades y actividades que las mantienen despiertas.

Café Vinilo, una de las salas más íntimas y cálidas de Palermo, fue uno de los espacios que cerró sus puertas a mediados de marzo y que se tomó un tiempo prudencial para mutar a la modalidad virtual. "Experiencia Vinilo lo que intenta es recrear lo que sucedía en la sala ahora de una forma virtual", explica Teresa Rodríguez, productora de Café Vinilo. "Porque hay una propuesta musical, una propuesta gastronómica y la posibilidad del encuentro entre el artista y el público". Claro, de manera remota: porque la experiencia se realiza vía Zoom. El 20 de junio se llevó a cabo el primer encuentro musical con la cantante y compositora Georgina Hassan. "Salió hermoso y fue también muy linda la energía que se generó entre el público y la artista. Entonces, eso nos llevó a continuar con esta experiencia", cuenta Rodríguez.

Hoy sábado 25 a las 20 la experiencia se repetirá de la mano del narrador y cuentista Juan M. Tapia, quien junto a la música del dúo Opalira brindará el espectáculo Cuentos de hadas para adultos -sin censura-. La entrada, que se puede adquirir en cafevinilo.com.ar, ofrece una opción gastronómica con vino y empanadas. “En la última experiencia se conectaron cien personas. Cada uno desde su living genera un ambiente similar al que sucedía en Vinilo”, dice la productora. Luego, abrirán las puertas de su casa la escritora y cantante ecuatoriana Margarita Laso (sábado 1 de agosto); el dúo de Beto Caletti y Mishka Adams (sábado 8 de agosto), y la cantante, compositora y actriz Daniela Horovitz (sábado 15 de agosto) presentará el espectáculo Memorias de una cantante en cuarentena.

"Por ahora, no contemplamos realizar streamings desde la sala, porque el protocolo vigente requiere mucho espacio por persona y es un poco limitante. No lo descartamos, pero no lo haremos en lo inmediato", precisa Rodríguez. "Además, reactivar Vinilo en este momento no es tan sencillo, porque hay que rearmar bastante la estructura", cuenta la programadora. "Más allá de los streamings, hay una necesidad de reinventarnos para poder adaptarnos a la nueva normalidad y a las nuevas condiciones. Y tiene que ver con adquirir equipamientos, capacitaciones y conocimientos", resalta. Y entiende que el Estado tiene que seguir brindando “incentivos y posibilidades para que la industria pueda renacer”,

Desde fines de mayo, Xirgu Espacio Untref viene realizando todos los domingos por streaming el ciclo Sesiones Xirgu desde su cuenta de Intagram (@xirgu.untref), "para mantener la sala viva y el contacto con el público y los artistas". "La mayoría de los artistas tocaron alguna vez en Xirgu o tienen un vínculo con el espacio. Las sesiones urgieron de manera espontánea y tuvieron muy buena repercusión, por eso se mantuvieron durante tantos meses", cuenta Eve Vega, programadora del Xirgu. En las sesiones caseras, pasaron artistas como El Chacal, Las Cosas Que Pasan, Marina Fages, Fifi, Eve Calletti, Tomas Amante, Clara Cava, Anyi, Melanie Williams, Anahi Arias y Julián Desbats, entre otros.

Mañana domingo, a las 18, será el turno de Los Reyes del Falsete, quienes presentarán El show del fin del mundo Vol. 2 a través del canal de Youtube del Xirgu Untref , con acceso gratuito. “La idea es que a fines de agosto o en septiembre las sesiones se realicen desde el Xirgu”, adelanta Vega. “Como somos parte de una universidad nacional, Untref, no queríamos apurarnos con la realización de streamings desde la sala. Además, ahora estamos en el pico de contagios y no queremos exponer a nadie. Por eso, estamos viendo todos los protocolos y trabajando con la gente de Seguridad e Higiene para hacer primero un simulacro”, detalla la programadora. El ciclo continuará en agosto con CrewRod (domingo 2), Pommez Internacional (9), Enrique Campos (16), Trilicos (23) y Las Bodas Químicas (30). Si bien los streamings son gratuitos, están buscando el modo de monetizarlos, “algo que no es fácil para todos los artistas”.

Torquato Tasso, emblemática sala de música ubicada en San Telmo, se encuentra transitando 25 años de actividad. Para mantenerse en actividad en este contexto extraordinario, el espacio viene realizando una serie de entrevistas a artistas destacados a través Instagram Live (@musicaeneltasso). "Frente a esta realidad dramática de pandemia, la sala necesita reconvertirse y recuperar iniciativa, por eso ideamos este ciclo de charlas para pensar nuestra actividad e imaginar juntos lo que viene después", cuenta Rodrigo Sujodoles Gazzero, programador y agente de prensa del espacio. “Y para mantener viva esta comunidad entre artistas, público y nosotros”, resalta.

Por el ciclo, ya pasaron las voces de Lila Downs (México), Rubén Rada, Yamandú Costa (Brasil), Sandra Mihanovich, Teresa Parodi, Rodolfo Mederos, Jairo, Soledad Villamil, Inés Estévez, Rita Cortese, Kevin Johansen, Víctor Heredia, Liliana Herrero, entre otros. Las próximas entrevistas confirmadas -se realizan los jueves y viernes a las 20- son la uruguaya Malena Muyala, Alejandro Amor y Luis Salinas. “Para la salida de la crisis necesitamos todas las herramientas que tiene el Estado a disposición como, por ejemplo, la Ley de Concertación Musical de la Ciudad (Ley N° 3022/09), que crea el Instituto BAMusica, y que se constituyó en un instrumento fundamental para la supervivencia de las salas”, plantea Sujodoles Gazzero.

“El Estado debe ser hoy más que nunca sumamente creativo en buscar soluciones para el sector, sobre todo porque los recursos no abundan”, sostiene el también periodista. "Si tomamos como referencia la situación recesiva en términos económicos de la Argentina, ésta data de mucho tiempo atrás. El tejido de producción en materia cultural se fue descomponiendo a lo largo de los años y la pandemia vino a hacer las veces de una plaga de remate de esta situación. Hay que articular políticas público-privadas que eleven medidas sustentables para que estos espacios no desaparezcan”.