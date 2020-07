Del disco de Trueno al indie según Capusotto y Saborido

#DeCatálogo Después de calentar la pava con singles y videos, el freestylero boquense Trueno soltó su álbum debut, Atrevido, que incluye feats de Wos, Nicki Nicole, Bizarrap y el mexicano Alemán. También hay nuevos discos de Minicomponente (Tenue), del bonaerense Guacho Bleu (Pepsi fría & antiácidos), de Micaela Basadoni (Explicaciones), de Fenna Frei (Exilios) y de Leo Felipelli (el EP Una nueva sensación).

#CualquieraPuedeGooglerar Clic y sus videos: Diego Capusotto y Pedro Saborido conducirán el especial federal Unísono, que presentará bandas como Siete Venas From del Monte, Brahmans, Chaco Suena Bien o Kika Mousse, el 25/7 a las 21 por la TV Pública. Clic sobre tablas: citas virtuales, horarios laborales desdibujados por el home office y encuentros familiares son parte de Pequeños relatos de cuarentena, la obra de teatro online de Gastón Cocchiarale, cuyo link en YouTube estará disponible del 24 al 27/7. Clic en pantalla: el conejo turro Bugs Bunny cumple 80 años y habrá maratón de episodios clásicos entre el 24 y el 27/7 en Cartoon Network y Boomerang.

#HacelaSimple ¿Necesitás ventilar la playlist? Entre Ríos está publicando inéditos de distintos momentos de sus 20 años de obra, que terminarán siendo un disco: ahora soltaron Hoy no sé, de 2006, y Milagro - saga versión, de 2014. También hay nuevos simples del rocanrolero Romphonics (Contigo), de Piti Fernández (El cuento que cuentes, con feats de Claudia Puyó y Alambre González), de Nunca Nos Fuimos + Basket (E.D.E.N.) y del músico porteño Lito Velazco (Sangre).

#Cursos&Concursos El colectivo Profesorxs Independientes de Teatro convidará online su Festival Telemático de Teatro Confinado, que incluirá charlas, talleres, muestras, clases abiertas para todas las edades y obras teatrales a la gorra (24 y 25/7). Además, la Universidad de Palermo tendrá su Semana Virtual Internacional del Diseño, con debates, foros e intercambios online (del 27 al 31/7).

#CoverMe La banda bonaerense Insensatos grabó en inglés algunos hits del rock argentino en Made in Argentina, disco que incluye covers de Soda Stereo, Sumo, Los Tipitos y Superuva, entre otros. Además, el guitarrista Roxx y la cantante Loren True (de Serphica) versionaron Burnin' In The Third Degree, la canción que suena en Terminator (1984) cuando el ícono femenino de acción Sarah Connor entra al bar.