Jujuy, una provincia al borde del colapso sanitario

La gestión de la pandemia en Jujuy por parte del gobernador Gerardo Morales suma críticas, en una provincia que tuvo casos controlados y planeó volver a la normalidad hasta que se produjo un rebrote por el cual se responsabiliza a las autoridades del gobierno radical. A esta hora, Jujuy tiene 1452 casos confirmados y 44 muertes.

Morales viajó con una comitiva de 15 personas a La Quiaca a comienzos de junio, cuando ya parecía inminente que la provincia pasaría de fase. De hecho, el gobernador había planteado el regreso a clases. En La Quiaca, ente la comitiva y la gente de prensa, hubo unas 60 personas movilizadas. Dos policías de la comitiva contrajeron Covid-19 y comenzaron a contagiar. De hecho, un hermano de uno de los efectivos presta servicio en la Legislatura provincial y, al dar positivo, obligó a que los legisladores entraran en cuarentena.

“La gestión sanitaria de Gerardo Morales es un escándalo, desmanteló áreas en los centros de salud, desarmó los Centros de Atención Primaria (CAP) de la provincia y quebró el sistema de control epidemiológico”, dijo a este diario Alejandro "Coco" Garfagnini, de la Túpac Amaru. Contó que Morales “responsabilizo a los bolivianos por la falta de recursos en el sistema de salud, cuando es mínima la incidencia de la atención de esta población que tantos aportes realiza a la economía provincial” y que “siempre anda buscando un chivo expiatorio para no hacerse cargo de sus brutalidades”.

El referente de la agrupación que lidera Milagro Sala recordó que Morales “propuso marcar las casas de los contagiados , rememorando una de las épocas más oscuras de la humanidad y como si una persona que se enferma fuera responsable de un acto criminal”.

Al mismo tiempo, el sistema de Salud se halla en una situación delicada. Alejandra Cejas, legisladora provincial del Frente de Todos, apuntó en diálogo con PáginaI12, que “hay un 30 por ciento de contagios entre el personal médico, cuando la media nacional es del 7,8 por ciento”. En gran medida, la exposición al virus ha sido por falta de equipo adecuado, según denunciaron los propios médicos. En las últimas horas dieron positivo cinco médicos en San Pedro, dos de ellos son terapistas.

Morales armó el COE (Comité de Organización de Emergencias), integrado por su gabinete, y de cuya acción ha dado cuenta “de manera permanente, todas las noches, por cadena provincial”. Al mismo tiempo, el ministerio de Salud se ocupa de la cuestión hospitalaria. “Hay mucho malestar entre los médicos, porque no se trabaja de manera orgánica”, dijo Cejas, que resaltó el hecho de que ya habido renuncias de jefes de servicios “porque no queda claro quién coordina.”

Con la ayuda del Ejército, se montó un hospital de campaña y el ministro de Infraestructura de la provincia, Carlos Stanic, aseguró que “calefaccionar el hospital de campaña es complicado”. Hay 120 camas. Ya está lleno y funciona sin calefaccionar, y sin baños químicos. La provincia fue la más beneficiada por el dinero de la Nación durante los cuatro años de Mauricio Macri, y es la más endeudada, según estimo el senador Guillermo Snopek.

Algunos datos: el Hospital San Roque, en la capital provincial, tiene 46 camas de terapia. Están ocupadas en un 92 por ciento. Faltan terapistas y un paciente puede necesitar un respirador por un mes. El 8 de julio se habilitó una sala en el Hospital Pablo Soria. Son once camas con cuatro respiradores. A las 24 horas se llenó. En el Hospital Materno Infantil hay pacientes y ya se produjeron contagios a niños con cáncer. Allí se pretende alojar a mayores con Covid-19. Los jefes de servicios renunciaron, en número no especificado. No se les acepta renuncia. También hay contagios en los hogares de ancianos, sin saberse la cantidad.

A esto se suma algo previo: el dengue. “La Salud pública se achicó en estos años en la provincia y esto coincide con que se dispararon los casos de dengue. Hacía quince años que no había tantos casos”. El coronavirus puso el sistema de Salud al borde del colapso. Hoy, prácticamente todos los departamentos de la provincia registran casos negativos.

Garfagnoli no duda en afirmar que “el brote de coronavirus fue producto del contrabando de coca realizado por la comitiva de seguridad del Gobernador en el viaje a La Quiaca, está filmado y es público. Al mismo tiempo, expresó que “hay presos políticos, hay persecución a opositores y la justicia es propiedad del gobernador”. Milagro Sala, líder de la Túpac, está detenida desde enero de 2016.