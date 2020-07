A la espera de subsidios nacionales demorados

Con la expectativa puesta en que la audiencia de hoy entre funcionarios nacionales, empresarios y sindicato permita levantar el paro del servicio que acumula 27 días seguidos, la secretaria de Movilidad Eva Jokanovich le reveló a un grupo de concejales que el 80 por ciento de los ingresos actuales del servicio corresponden a subsidios y sólo el 20 a recaudación propia. “Demorados” los aportes nacionales, la funcionaria admitió que “todos los sistemas de transporte, incluido Rosario, se están repensando, los sistemas públicos son masivos por definición y no se puede poner un colectivo para llevar a 15 personas”. Por otro lado, el concejal peronista Eduardo Toniolli señaló que la situación es “difícil”, reconoció la “inequidad” entre los subsidios que Nación destina al AMBA y al interior, aunque ponderó el “esfuerzo fiscal enorme” que lleva adelante el gobierno nacional en la pandemia.

Jokanovich fue al Palacio Vasallo a reunirse con la comisión de Servicios Públicos. A lo largo de la exposición compartió una serie de placas. Rosario/12 accedió a dos de ellas, particularmente las que comparan la participación de ingresos del servicio entre los meses enero y junio. En ese sentido, en el primer mes del año al sistema le entraba un 55 por ciento de recaudación propia y un 45 en subsidios repartidos entre los tres niveles del Estado. De dicha porción, Nación aportaba el 55 por ciento, el municipio el 24 y provincia el 21. En tanto, en el mes pasado, a partir de la pandemia, la ecuación cambió drásticamente. La recaudación propia cayó de manera estrepitosa a un 20 por ciento y la incidencia de los subsidios trepó al 80. Dentro de dicha franja, el peso de Nación bajó al 49 por ciento, el del municipio bajó al 17 y el de la provincia trepó al 34 por ciento.

La funcionaria explicó que el monto de los subsidios se mantuvo “constante” a lo largo del primer semestre. En la reunión con los ediles destacó que el gobierno de Alberto Fernández “triplicó” el envío de subsidios en comparación con el macrismo, pero admitió que el sistema “se vuelve insostenible” sin una modificación en los aportes. A esta fecha, Nación no envió el subsidio de 105 millones de pesos para el transporte urbano, vital para regularizar los sueldos de junio de los trabajadores del servicio. El gobierno provincial, por su parte, destina 53 millones de pesos todos los meses, salvo junio donde aportó un 50 por ciento más ya que contempla dos cuotas anuales de aguinaldo.

Según Jokanovich, el municipio destina 36 millones de pesos mensuales en concepto de Fondo Compensador, pero como el gravamen está atado a la actividad económica, y su factor más incidente es el Derecho de Registro e Inspección (DReI), su aporte se complicó con la pandemia. “El subsidio municipal se achica durante los meses sin actividad, en abril bajó bastante, pero en mayo volvió a subir y en junio tuvimos casi lo mismo que un mes del año pasado. En esta ocasión, tuvimos que dar un adelanto del fondo del mes que viene y con eso se pudo pagar la semana pasada, el viernes, 8 mil pesos de sueldos y hoy (por el viernes) se dio otra parte del salario gracias al fondo y a la provincia”, apuntó la secretaria.

Entre enero y mayo, los subsidios nacionales fueron enviados entre los días 10 y 13, en la primera quincena. En junio arrancó el atraso y los fondos llegaron el 22, pero en julio todavía no se recibieron. “Los sistemas de transporte públicos son masivos por definición, uno no masivo no se sostiene por sí solo, no puedo poner un colectivo para llevar a 15 personas, tiene costos que necesita llevar más gente. Los cambios van a llevar tiempo, no podemos pensar qué va a pasar a futuro, es muy incierto”, consideró Jokanovich.

Toniolli, en tanto, dijo que la situación es “excepcional por cómo ha golpeado la pandemia”. El edil, autor de los informes del Observatorio Social del Transporte, recordó que 2019 fue el peor de los últimos 50 años en cantidad de boletos vendidos y que la ex intendenta Mónica Fein subió la tarifa un 500 por ciento en cuatro años. Para el concejal PJ, eso ya había generado una “sangría brutal”.

El concejal ve que la gestión actual muestra una “debilidad importante en el sistema”. Por otro lado, admitió “inequidad” en el reparto nacional de la torta subsidiaria, aunque valoró que se “acortó” desde que asumió Fernández. “La pandemia golpea duramente en la entrada por venta de pasajes, inevitablemente se va a dar este circuito de conflicto, que se ve agravado porque el Fondo Compensador también se licuó, por eso proponemos un aporte anticíclico a actividades que no frenaron su actividad. También se está haciendo un esfuerzo fiscal enorme para poner el IFE, el ATP, congelar las tarifas, todo eso sale del mismo Estado, queremos discutir de dónde salen esos recursos, siempre pensando en términos de progresividad fiscal”, cerró Toniolli.

Con casi un mes de parate, Rosario tiene hoy un día clave para saber si los colectivos volverán a la calle. El conflicto escala no solamente a nivel local, sino también en la capital provincial donde hoy puede lanzarse una medida de fuerza si no aparece el dinero.