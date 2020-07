Todo un pueblo unido contra el femicidio

"Me tocó ser la primera en el pueblo. La 'Ni Una Menos' que ella tanto pregonaba cuando lo veíamos en Buenos Aires y lo veíamos taaan lejos, y le tocó a ella ser la primera en el pueblo". Fabiana, la mamá de Julieta Abigail Delpino habló en la plaza de Berabevú, donde gran parte de la población se congregó a pedir justicia por la chica de 19 años que fue asesinada tras estar desaparecida desde el viernes a la medianoche, cuando le había pedido, justamente a su mamá, que calentara la comida porque ella llegaba en un ratito. Julieta salió en bicicleta del kiosco donde trabajaba y una cámara la captó cuando un auto la interceptaba, a 200 metros de su casa. Al día siguiente, en una intensa búsqueda que incluyó rastreo con perros, la policía dio el sábado a última hora con el auto de Cristian Romero, de 28 años, y luego encontró el cadáver en un pozo en el patio de la casa del ahora único detenido por el femicidio. Romero será imputado entre hoy y mañana por la fiscal Susana Pepino en los Tribunales de Melincué. El femicidio de Julieta es el número 29 en lo que va del año, según las estadísticas que lleva adelante el Equipo de Género de la concejala Norma López.

Berabevú es un pueblo de 2.400 habitantes, en el sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento Caseros. Para llegar, hay que andar 166 kilómetros en auto desde Rosario, primero por la autopista a Córdoba y luego por la ruta provincial 15. La movilización de la fría siesta del domingo congregó a buena parte de los habitantes de esa localidad. "Nunca pensé que el pueblo se iba a unir así, se los agradezco de corazón. Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia, porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes. Todas tenemos hijas, todas son libres o eran libres en nuestro pueblo, todos confiábamos en todos, todos éramos amigos, y ahora sabemos que no es así, que cualquiera nos puede arrebatar en tres cuadras a nuestra hija. Quiero agradecerles a todos por el apoyo y que no me abandonen", dijo la mamá, antes de abrazarse en un llanto con su familia, o lo que le dejaron de su familia. "Julieta, mi Pupi, como yo le decía, era mi compañera", contó la mamá.

El quiosco donde trabajaba Julieta

El sábado, cuando Julieta estaba desaparecida, muchas y muchos jóvenes del pueblo se movilizaron en bicicleta para buscarla. La confirmación del femicidio generó una conmoción que enseguida disparó la convocatoria a movilizarse, no sólo en Berabevú sino también en todos los pueblos de la zona, que salieron el domingo a las 14 a las plazas principales a pedir justicia.

También hubo convocatoria en distintas localidades del sur santafesino y el vecino sudeste cordobés, en San Lorenzo y en Granadero Baigorria. En Rosario, en el Monumento a la Bandera, donde la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres se concentró a las 14, con pancartas y pedidos de justicia. "A cinco años del primer #NiUnaMenos, Santa Fe de llena de dolor por un nuevo femicidio en una localidad de nuestra provincia, de similares características", dijeron las manifestantes, en relación al femicidio de Chiara Páez, el 14 de mayo de 2015, en Rufino.

También Ni Una Menos Rosario convocó, pero a una marcha virtual. Llamaron a llenar las redes de fotos de marchas anteriores contra la violencia machista, o de fotos actuales con pancartas o pies marchando. Durante todo el día, hubo mensajes en las redes sociales por justicia para Julieta y por el fin de los femicidios. Desde el Equipo de Género de la concejala Norma López, que lleva adelante un mapa de femicidios, contabilizaron 29 asesinadas en lo que va del año de Santa Fe, de los cuales ocho fueron en contexto de narcocriminalidad.

Desde el Ministerio Público de la Acusación, en tanto, confirmaron que Susana Pepino, de la Unidad Fiscal de Melincué, tomó la investigación desde el sábado al mediodía, cuando recibió la denuncia por la desaparición de la joven. "A raíz de las medidas ordenadas por la fiscal, se inició un rastrillaje con personal de la Unidad Fiscal Melincué, de la Agencia de Investigación Criminal, perros de la Brigada Canina, policías de la comisaría de Berabevú y la colaboración de Bomberos Voluntarios de Berabevú. También se contó con el apoyo permanente de las máximas autoridades de la comuna de Berabevú. Se recorrieron distintos lugares, se realizó un allanamiento y con la ayuda de los perros de la Brigada Canina se pudo encontrar el cadáver de la mujer", dice el comunicado de Fiscalía. El cuerpo de Julieta fue trasladado a Venado Tuerto para hacer la autopsia.

El detenido fue trasladado en la noche del sábado a Chañar Ladeado, donde hubo una tensa manifestación frente a la comisaría al grito de justicia. La policía decidió sacar a Romero con uniforme policial, para evitar el linchamiento, y llevarlo a un lugar de detención con mayores condiciones de seguridad.

"¿Qué la aliviaría?", le preguntó una periodista a la mamá de Julieta. "Que se haga justicia y si hay más cómplices que aparezcan, que se haga justicia, nada más, y que no se olviden de Julieta", dijo la madre entre sollozos.

En medio del dolor, la mujer tuvo la suficiente lucidez para instar, desde la plaza de su pueblo, con las palabras más sensatas: "Eduquen a sus varones, las mujeres no son un objeto, por favor. Eduquen, paremos un poco con todo esto, que sea la primera y la última en Berabevú. En todo el mundo que sea la última, se los pido de todo corazón".