“Fehler 78”: la otra pandemia

Confinamiento a la fuerza, personajes vestidos con equipo de protección presurizados y una cotidianeidad donde manda la supervivencia. Fehler 78 (estreno de la semana pasada de UN3.tv) es de esas producciones que impresiona por su conexión con la actualidad pandémica. Pero más allá de esa contingencia, lo verdaderamente atractivo de esta serie web pasa por la mixtura de géneros –ciencia ficción y comedia costumbrista-, y un persistente clima de suspense, para contar la historia de un quinteto acechado por una plaga mortal.



“Hace 460 días que no sabemos que pasa allá afuera”, escupe el líder de un equipo. El apocalipsis los depositó en un bosque y queda claro que ya no soportan verse las caras. Mientras uno se apega al protocolo otro quiere armar un karaoke en la motorhome que los cobija. Perdieron la intimidad pero saben cómo fumar porro dentro de sus trajes herméticos. Su fuente de información es una fallida computadora que tiene tanto de HAL como de empleada municipal. Creen ser los únicos sobrevivientes de la tierra aunque, como bien enseñó la película El hombre Omega o la comedia The Last Man on Earth, siempre hay otro ser vivo dando vueltas. En este caso es una chica que aparece en el medio de la noche y que vaticina la muerte para todos. La entrega, creada y dirigida por Gastón Armagno y Facundo Nuble, consta de cinco episodios de diez minutos.