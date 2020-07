Rodolfo Canicoba Corral: "En la causa AMIA jugaron intereses de Estados Unidos e Israel"

El Juez federal Rodolfo Canicoba Corral se jubilará este miércoles y comentó que hasta ese día estará "acomodando las cosas que quedaron pendientes, como la causa de Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich". "Estoy trabajando en eso para ver cómo se puede encaminar la cuestión”, agregó. También opinó sobre la causa AMIA y reflexionó que ser Juez de la misma: "no me ha ganado amigos. Ahí han jugado intereses políticos extranjeros, concretamente de Estados Unidos e Israel, con un direccionamiento hacia Irán. Ese tipo de direccionamiento no genera amigos poderosos”, dijo.

“Mi ciclo en la justicia está completo. Ahora me voy a tomar una temporada de descanso y después veré que hago, los últimos cuatro años fueron muy desgastantes”, explicó con respecto a su retiro del Poder Judicial. “Pienso seguir trabajando como abogado algunos años más y voy aprovecho el estudio jurídico de mi esposa”, añadió con respecto a su futuro profesional. Canicoba Corral será reemplazado a fin de mes en el juzgado federal seis por el juez federal Julián Ercolini quien estará a cargo, durante un año del mismo. Ercolini seguirá con la instrucción del expediente de la causa AMIA, que desde el 2003 estaba a cargo de Canicoba Corral, luego de que el juez Juan José Galeano fuera apartado.

Canicoba Corral detalló en el programa Rayos Equis que conduce Raúl Kollmann en Radio 10 que "con respecto a la causa AMIA, hay más informes de inteligencia que pruebas judiciales contra Irán. Por eso es relativo cuando hablamos de pruebas”. En relación a las acusaciones que lanzaron en su contra en distintos medios de comunicación, Canicoba Corral indicó que "cumplo 27 años en la justicia y no me pueden señalar una sola causa de corrupción". “Quien investigó mis bienes fue el consejero de Cambiemos, Mas Vélez. Ellos quisieron ejemplarizar conmigo y no les salió”, apuntó.

Además de la causa AMIA, Canicoba Corral tuvo a su cargo la causa de las coimas en el Senado, el memorandum de entendimiento con Irán y la acusación de cobro de coimas de Odebrecht por parte del ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, entre otras.