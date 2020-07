"Por ahora veo difícil que vuelvan los entrenamientos", dijo Villani

El doctor Donato Villani, responsable del departamento médico de la AFA, admitió dificultades para el retorno a los entrenamientos de los equipos del fútbol profesional y reconoció la "necesidad de una vacuna" para erradicar los contagios de coronavirus.



"Por ahora veo difícil que vuelvan los entrenamientos. La AFA optó por acatar las decisiones del Gobierno Nacional y no va a ir por afuera de eso", expresó el facultativo.



El ex médico de Lanús y de los cuerpos técnicos de los seleccionados juveniles tomó con pinzas la posibilidad de que el lunes 3 de agosto haya algunos equipos (por lo menos los que participan en Copa Libertadores) que retornen a la actividad, luego de más de cuatro meses de parate.



"Entendería lógico que empiecen a entrenarse primero los equipos que juegan Copa Libertadores, pero los recaudos deben ser muchísimos", alertó a Radio La Red el médico de la AFA, y puntualizó: "No es fácil organizar las prácticas. El riesgo del contagio está entre nosotros permanentemente y esto va más allá de cualquier implementación de protocolo".



Los clubes del fútbol argentino se ilusionaban con la chance de retornar a principios de agosto a los entrenamientos en campo, siempre y cuando la curva de contagios del coronavirus se mantuviera en una suerte de meseta. Sin embargo, Villani mostró escepticismo y consideró que la situación mejorará cuando llegue "la vacuna".



El mismo médico había sido el encargado de confeccionar el protocolo que la AFA le envió días atrás al Ministerio de Salud, texto que quedó a la espera de una aprobación, a partir del incremento de la cantidad de casos de Covid-19 en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El freno representó acaso el argumento para diferir la reunión que iban a mantener, en modo virtual, los directivos de los clubes de la Liga Profesional (LPF). Dicho cónclave debía incluir también la participación del presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien en junio último había asegurado que los clubes regresarían a las prácticas solamente cuando todo el país "ingrese en fase 4", del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.



Pero la decisión de la Conmebol de poner como fecha de regreso el 17 de septiembre para la vuelta de la Libertadores generó un lógico apuro para las dirigencias de Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, que reclaman a la AFA que otorgue el visto bueno para el pronto regreso a las prácticas.



"El protocolo que hizo Conmebol es excelente. Yo digo que, hoy por hoy, hay que modificar muchas cosas para que se pueda viajar a jugar a Brasil. Y lo mismo con otros países, porque la frontera está cerrada", sostuvo Villani.



"No podemos comparar nuestra realidad con Europa porque cuentan con otro poderío económico. Chelsea de Inglaterra hace tests cada 72 horas a 60 personas, eso es imposible para nosotros", ejemplificó el médico de AFA.



Este anuncio de Villani llegó luego de las dos reuniones de las que participó la semana pasada vía Zoom, donde disertó el médico Pedro Cahn, uno de los principales asesores del presidente Alberto Fernández durante esta pandemia, junto a su hija Florencia, con todos los dirigentes de los clubes del fútbol argentino, llevada a cabo el martes; en tanto el miércoles hubo otra con preparadores físicos.



En ambos casos se habló de los protocolos para la vuelta a los entrenamientos y se analizó hasta el mínimo detalle, aunque nunca se mencionaron fechas, aguardando por la reunión que iba a realizarse también la semana pasada entre el ministro de Salud, Ginés Gónzalez García, y Chiqui Tapia, y que volvió a ser postergada (por segunda vez) para la semana entrante.



Lo cierto es que hay apremio en Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre por volver a las prácticas a raíz de la Copa Libertadores, pero las posibilidades de hacerlo, al menos dentro del país, son inciertas. Y esta semana será clave, se haga o no se haga la reunión entre el ministro de Salud y el presidente de AFA.



En uno u otro sentido habrá indicativos de cuán cercana o lejana está la vuelta a los entrenamientos en el fútbol. El último viernes estaba programada otra reunión entre dirigentes para ir formalizando la forma de disputa de un campeonato "abreviado" de menos de tres meses, entre el 27 de septiembre y el 22 de diciembre.



Esa reunión también quedó suspendida sin nueva fecha de realización. Si hasta el amistoso que se bosquejó para una potencial fecha FIFA de septiembre contra Brasil, un mes antes del supuesto comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, en este momento es bastante más que improbable. Y la Libertadores está también en riesgo latente.