El gobierno porteño despejó las dudas sobre los testeos a domicilio: un audio advertía sobre posibles robos

La preocupación de la sociedad ante las múltiples estafas que circulan por las redes sociales derivó en que muchas personas recibieran con desconfianza una carta oficial del gobierno porteño, en el marco de un examen serológico que busca identificar a los infectados asintomáticos que tuvieron coronavirus y generaron anticuerpos sin realizar consultas médicas. El Gobierno de la Ciudad aclaró que se trata de una comunicación propia y explicó las medidas a seguir para evitar potenciales inconvenientes en materia de seguridad.

El mensaje en cuestión notifica de una futura visita a las viviendas seleccionadas por azar para la realización de tests, en línea con los parámetros determinados previamente por el estudio de seroprevalencia que lleva adelante el Ministerio de Salud y de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad. Lamentablemente, muchos creyeron que se trató de una estafa y rápidamente circularon por whatsapp audios que denunciaron una supuesta operación delictiva, obstaculizando así la realización del estudio.

“Un grupo de delincuentes están mandando cartas a domicilio, pero es mentira, porque no están haciendo ningún testeo, no van a domicilio. Si les tocan el timbre o les llega una carta, no abran y difúndalo para que las personas que conozcan estén prevenidos”, señala el audio falso que circuló. En concreto, el estudio del gobierno porteño busca obtener dos mil muestras de sangre de personas mayores de edad para realizar tests de covid-19. Como el test es de carácter voluntario y solo se realizará a una persona por domicilio visitado se decidió enviar una carta de aviso, con 20 días de anticipación.

“Su vivienda fue seleccionada al azar para participar del estudio ya que se trata de un estudio por muestreo probabilístico. Se seleccionará a una persona de 18 años o más que se encuentre presente y se tomará una muestra de sangre por punción de dedo”, indica la carta. El mensaje, que tiene a la izquierda el membrete de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, señala además que la visita del personal del Gobierno de la Ciudad se realizará “en los próximos 20 días, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17 horas”.

Qué hacer para evitar estafas y por qué es importante la colaboración ciudadana

No obstante, el Ministerio porteño tiene en cuenta las suspicacias que puede generar en materia de seguridad, por eso explicó a Página/12 qué medidas tomar para evitar cualquier tipo de estafa. “Al que le llega la carta es el que va a ser evaluado, si quiere, voluntariamente”, especificaron. En este sentido, quien no reciba la comunicación oficial pero sin embargo reciba la visita de supuestos médicos a sus domicilios no deben abrir la puerta.

Quienes sí reciban la carta pero todavía desconfíen cuando le toquen el timbre en sus hogares, pueden pedir que muestren las credenciales, que podrán verificar en la página del Centro de Estadísticas y Censo de la Ciudad. También se pueden comprobar los datos llamando al *147.

Desde el Ministerio aclararon que se trata de un test “voluntario” pero pidieron de todas formas “colaboración” a los ciudadanos, para poder recolectar la información necesaria para concluir el estudio. Según estipula la carta, será solamente una de las personas de la vivienda la que se someterá al test, en caso de aceptar, y los resultados de la prueba estarán listos luego de cinco días hábiles.

Habrá hogares seleccionados en todas las comunas de la ciudad, dado que el objetivo es "lograr representatividad, lo que será clave para el éxito del estudio", según informó la cartera sanitaria. El mismo relevamiento será repetido en agosto y en septiembre para analizar la evolución de los contagios en el tiempo. "Los resultados de este análisis epidemiológico serán una herramienta fundamental para comprender la inmunidad de la población contra el coronavirus, las dimensiones de la propagación viral y la evolución de la infección", había comunicado la cartera sanitaria al anunciar el examen.

La Ciudad ya realizó un estudio de este tipo en el Barrio 31 entre el 10 y el 26 de junio, tres meses después de que allí se registrara el primer caso de covid-19. Los resultados le permitieron arribar a la conclusión de que por cada caso positivo había nueve personas más que transitaron la enfermedad y fueron asintomáticas o presentaron síntomas leves. Además, los resultados demostraron que el 53 por ciento de los testeados tienen anticuerpos, con una edad promedio de 38 años.