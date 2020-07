Netflix y HBO arrasan en los Emmy 2020

El show debe continuar. En medio del parate de rodajes en gran parte del mundo a raíz de la pandemia de Covid-19, la industria audiovisual estadounidense puso primera al anunciar este mediodía las ternas para la 72° entrega de los Emmy Awards, cuyas 24 estatuillas más importantes se entregarán el 20 de septiembre en una ceremonia conducida por tercera vez (lo había hecho en 2012 y 2016) por el comediante Jimmy Kimmel y que aún no se sabe si será virtual o presencial. De uno u otro modo, aquí será transmitido por TNT.

Presentado por Leslie Jones (Saturday Night Live), Laverne Cox (Inventing Anna), Josh Gad (Central Park) y Tatiana Maslany (Perry Mason), el anuncio dejó como favorita a la producción de HBO Watchmen con 26 nominaciones, seguida por una habitué como The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video) con 20 y otro título de HBO, Succession, con 18, misma cantidad de Ozark (Netflix). Le siguió la sorprendente The Mandalorian, el spin off de Star Wars estrenado en Disney+, que cosechó la sorprendente cantidad de 15 nominaciones. Netflix y HBO, con 160 y 107, son las productoras más ternadas.

El reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias de Televisión de Estados Unidos atraerá no solo a los seguidores de las series, sino también de todas las ramas de la industria del entretenimiento, por tratarse de la primera premiación realizada durante la pandemia. Se esperaba una definición –que nunca llegó– sobre cómo adaptar la dinámica a una “normalidad” que, de no mediar un cambio importante en el corto plazo, se extenderá como mínimo hasta principios del año que viene, abarcando así gran parte de las galas de la temporada del invierno boreal. Sí se sabe que no habrá fiestas de celebración, ya que parte de ese dinero se donará a una asociación de apoyo a los intérpretes con trabajos perjudicados por la pandemia, así como también que los ganadores de varios rubros secundarios (alrededor de 80 categorías) se conocerán en dos eventos a realizarse una semana antes de la gala principal y con modalidad virtual ya confirmada.

A diferencia de lo que ocurre en los Globos de Oro, donde una serie arrasa en su primera temporada y luego, salvo contadas excepciones, no vuelve a ganar, los 24 mil electores del Emmy tienden a repetir una y otra vez los mismos votos. Ver sino el ejemplo de The Marvelous Mrs. Maisel, que en sus temporadas previas había acumulado un total de 54 nominaciones y 16 estatuillas. Era de esperarse que la finalización de las grandes ganadoras del año pasado, Game of Thrones y Fleabag, abriera las puertas a nuevas series. Sin embargo, y más allá de Watchmen y The Mandalorian, el resto son viejas conocidas. Basta señalar que 15 de las 16 series de los rubros Drama y Comedia ya cuentan con varias temporadas en su haber. La performance del spin off de Star Wars fue una de las grandes sorpresas, dándole además a Disney+ las primeras nominaciones de su corta existencia (la plataforma debutó en noviembre de 2019 en Estados Unidos).

Watchmen intentará capitalizar sus buenas críticas imponiéndose en el rubro Mejor Miniserie, donde se las verá con Little Fires Everywhere (Hulu), Mrs. America (FX Networks), Unbelievable y Unorthodox (ambas de Netflix). Su actriz principal, Regina King, es una de las cinco ternadas como Mejor intérprete femenina en una miniserie o película para TV junto a Cate Blanchett (Mrs. America), Shira Haas (Unorthodox), Octavia Spencer (Self Made: Inspired By The Life Of Madam C.J. Walker) y Kerry Washington (Little Fires Everywhere). Lo mismo que su protagonista masculino, Jeremy Irons, que ese rubro enfrentará a Hugh Jackman (Bad Education), Paul Mescal (Normal People), Jeremy Pope (Hollywood) y el sufriente Mark Ruffalo (I Know This Much Is True). El quinteto de películas hechas para TV o plataformas está encabezado por El Camino: A Breaking Bad (que sumó otras tres nominaciones), seguido por Bad Education (HBO), Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend y American Son (las tres de Netflix).

Una de las modificaciones para esta edición es la ampliación de cinco a ocho contendientes en los rubros Mejor serie Comedia y Drama. Entre las primeras parte como favorita The Marvelous Mrs. Maisel, seguida por otra vieja conocida como Curb Your Enthusiasm (HBO), que sumó este año cuatro nominaciones a las 47 acumuladas en su historial, Dead To Me (Netflix), The Good Place (NBC), Insecure (HBO), El método Kominsky (Netflix) y Schitt's Creek (Pop TV). La sorpresa en este apartado fue What We Do In The Shadows (FX Networks), que en su temporada inicial había sumado solo dos nominaciones contra las ocho de este año.

En la subcategoría Drama flota la pregunta de si ahora, finalmente, Better Call Saul se llevará la estatuilla, algo merecido aunque improbable debido a la ausencia de sus protagonistas en los apartados interpretativos. Pero la serie de Saul Goodman, emitida en el hemisferio norte en la cadena AMC, no la tendrá nada fácil ante tanques de la talla de Succession (HBO) o el batallón de Netflix comandado por Ozark (18 nominaciones), The Crown (13) y Stranger Things (8), que vaya uno a saber qué tiene de drama. Ganadora en 2017, El cuento de la criada (10) es la carta más importante de la plataforma Hulu en este rubro que completan Killing Eve (BBC) y la mencionada The Mandalorian. Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Sandra Oh (Killing Eve) y Zendaya (Euphoria) están nominadas como Mejor Actriz en Drama, mientras que entre los hombres el Emmy quedará entre Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Steve Carell (The Morning Show), Brian Cox Succession (HBO), Billy Porter (Pose) y Jeremy Strong (también de Succession).

