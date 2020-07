El presidente del grupo Fiat dijo que Ferrari no es competitivo

El presidente del grupo Fiat Chrysler, asociado con la escudería Ferrari, John Elkann, admitió que el equipo "no es competitivo", tras el discreto comienzo que protagonizó en el inicio del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.



"Este año no somos competitivos, quizá se deba a una serie de errores en la concepción del coche", se lamentó Elkann, en declaraciones formuladas al periódico italiano La Gazzeta dello Sport.



"Tenemos debilidades estructurales desde hace mucho tiempo, especialmente en aerodinámica. Además hemos perdido potencia en el motor, por lo que la realidad es que nuestro coche no es competitivo", aceptó Elkann, quien además recordó que la tradicional escudería no gana un Campeonato Mundial de constructores desde 2008 y uno de pilotos desde 2007.



Ferrari intentará mejorar su producción el domingo próximo en la cuarta carrera del calendario 2020 que se correrá en el circuito inglés de Silverstone.