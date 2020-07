Registro de organizaciones que militan contra la violencia de género 

La Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) iniciaron un relevamiento virtual de las organizaciones sociales que realizan el abordaje de la violencia de género en la provincia. Hasta el momento se registraron 23 que trabajan en la prevención y asistencia. La inscripción seguirá abierta hasta el viernes 31 de julio en la web del gobierno de Salta. La primera etapa consiste en el registro; la segunda, en una entrevista con referentas y referentes. El objetivo es que el Estado pueda trabajar luego en el fortalecimiento con los recursos que necesiten las organizaciones.



El formulario se puede completar en la web: gobierno.salta.gob.ar. El registro se inició el 27 de mayo. Hasta el momento se han registrado ONGs de Tartagal, Salvador Mazza, El Carril, Rosario de Lerma, Capital, Rosario de la Frontera y Metán. Aún no se anotaron del Oeste provincial. "Se prevén dos etapas, primero convocar a que las organizaciones que realicen asesoramiento y asistencia a personas en situación de violencia de género puedan llenar sus datos. Ahora que tenemos datos de Capital y del interior tendremos contacto personal o virtual para que nos digan qué tipo de asesoramiento pueden brindar, si articulan con el Estado o si tienen dificultades, y después se espera poder trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales", explicó a Salta/12 la directora del OVCM, Inés Boccanera.

“Venimos trabajando hace dos meses, recabando información para conocer qué acciones se llevan adelante. Estos datos, son claves para la relación con el Estado, pero también para la articulación entre las mismas organizaciones y para la vinculación con la sociedad en su conjunto. Es muy valiosa la tarea que desarrollan y nuestro objetivo es potenciar el trabajo en red”, sostuvo por su parte la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes.

El OVcM realizará intervenciones con las organizaciones para ampliar la información y conocer las distintas problemáticas que atraviesan en el desarrollo de sus tareas, con el fin de proponer acciones de formación para su fortalecimiento. Boccanera indicó que inicialmente apuntaban a organizaciones que tuvieran personería jurídica pero se anotaron también asociaciones y fundaciones que aún no la obtuvieron, y particulares.

Con el registro "sabremos dónde están, qué alcance tienen y con qué otras organizaciones se conectan. Apuntamos a que se conforme una red. La segunda instancia es para saber cuáles han tenido financiamiento o acceso a recursos, si articulan con instituciones que puedan brindar asesoramiento y conectar a las organizaciones con el Estado. El objetivo es que las personas que necesitan asesoramiento y asistencia reciban un abordaje adecuado", indicó Boccanera.

La directora del OVcM dijo que tienen muchas solicitudes de capacitación de las organizaciones y planteó que será una línea de fortalecimiento. Boccanera destacó la labor de territorialidad que tienen las organizaciones y consideró importante la visibilidad para dar a conocer el trabajo que vienen haciendo.

Aumento de la violencia

Boccanera planteó que hubo un incremento de la violencia de género en la provincia duarante la pandemia. Dijo que es alrededor de un 10% más que en el mismo período del año pasado, según datos del Ministerio Público Fiscal. Desde el viernes 20 de marzo hasta el 7 de abril pasado, el Ministerio Público recibió 270 denuncias por violencia de género. Asimismo, desde el 20 de marzo hasta este lunes 20 de julio, 178 personas denunciaron haber sido víctimas de delitos informáticos de contenido sexual, de las cuales, 17 lo fueron de grooming. Esto es casi el equivalente de todas las denuncias por este tipo de delitos que se registraron en 2019, año en que hubo 189 personas que reportaron haber sido víctimas de algún delito de contenido sexual.

"Desde que se declaró la pandemia hubo que comunicar con mucha repetición que las mujeres víctimas de violencia de género podían salir a denunciar. En los primeros 6 dias no se registraron denuncias, no fue porque no se produjeran hechos de violencia sino porque las personas creían que no podían denunciar. Las comisarías seguían abiertas", sostuvo la directora.

Planteó que hubo dificultades de público conocimiento con el Ministerio de Seguridad para la toma de denuncias y asistencia. "En este proceso hay que ir modificando algunas prácticas, se ha iniciado una capacitación, se están formando en la Ley Micaela, hemos tenido reuniones con el ministro (Juan Manuel Pulleiro)" aseguró.

Boccanera recordó que la formación en género que prevé la Ley Micaela debe ser sistemática y permanente, para lograr "el cambio cultural" y "modificar prácticas arraigadas".

La directora recordó que las víctimas de violencia de género pueden salir a denunciar acompañadas por alguien de su confianza y/o por referentas o referentes de las organizaciones sociales. Explicó que por decreto nacional las víctimas están exceptuadas para realizar las denuncias porque se considera una razón de fuerza mayor y a su vez la ley nacional 26.485 (de protección integral a las mujeres) contempla el acompañamiento.