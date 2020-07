Nallar dio detalles del leasing por vehículos 

“El BICE es como el huevo y la gallina, espera que esté la ordenanza para poder cerrar en las condiciones del contrato”. Con ese argumento el coordinador Jurídico y legal de la Municipalidad de la ciudad de Salta, Daniel Nallar, justificó este martes la falta de lo que describió como “detalles no escritos”, del proyecto de ordenanza por el que el Ejecutivo Municipal pidió al Concejo Deliberante autorizar una operación de leasing bancario para el alquiler, con opción a compra, de un camión hidrogrúa y un furgón.

La operación es por $8 millones y Nallar dijo a los concejales de la comisión de Legislación General, durante una reunión virtual que en la intendencia quisieron "ser más acotados para evitar abrumarlos con información no definida, pero les puedo mandar mayores detalles de la operación”.

Nallar, especialmente convocado al encuentro para explicar los pormenores de esa operación de crédito, que de no haber sido por las exigencias del banco no hubiera pasado por el legislativo comunal, dijo que “la posibilidad del leasing surgió a partir de un convenio marco que firmó el ministerio del Interior de la Nación, con el titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para que el banco otorgue a todos los municipios una línea de crédito que les permita acceder a bienes muebles registrables o no, incluso inmuebles, también a marcas, modelos industriales o software".

Advirtió Nallar que la operación “no surge de una relación particular u originalmente dada entre la Municipalidad y el banco BICE, sino de un convenio firmado entre el Ministerio del Interior de la Nación con el banco y trasmitido a todos los municipios del país, a través de la subsecretaria de Relaciones Municipales del gobierno nacional”.

Explicó que “las tasas son más seguras y bajas de lo que podría obtener una entidad estatal en el mercado de capitales financieros; la operación bancaria es en moneda nacional, tiene 3 meses de gracia y a tasa fija; en los primeros 12 meses, la tasa es del 24% y a partir del mes 13, se aplica la tasa Badlar más 6 puntos".

Badlar es la tasa de interés por depósitos a plazo fijo superiores a 1 millón de pesos, de 30 a 35 días, que se calcula diariamente en base a una muestra de tasas.



En cuanto a los recursos para afrontar el compromiso, el coordinador Jurídico explicó que son recursos financieros propios; “confiamos en que vamos poder afrontar las obligaciones de acuerdo a los parámetros que se han ido haciendo”.

Respecto a las razones por las cuales el proyecto de ordenanza que autoriza la operación está a nombre de la intendenta Bettina Romero y del secretario de Hacienda y no del Ejecutivo Municipal, Nallar dijo que se pensó así para evitar concentrarlo en una sola figura, pero admitió la posibilidad de modificar ese texto.

Finalmente, expresó que "la hidrogrúa es un bien importantísimo, la Municipalidad no la tiene, no repetimos una compra o agregamos stock, es un bien que en virtud de los trabajos de la vía pública es fundamental, muy útil".

Renuncia en Hacienda municipal

Ayer a la tarde se conoció la renuncia de la subsecretaria de Presupuesto de la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María Florencia Ghiberti.

La funcionaria había reemplazado en ese cargo a Emilio Savoy cuando este asumió Hacienda, en reemplazo de Pablo Gauffin, todo durante la gestión de Gustavo Sáenz como intendente de la Capital.

Gauffin dejó el cargo en febrero de 2019, después de que quedó estrechamente vinculado a las causas penales federales y sus eventuales derivaciones en el fuero provincial, tras una denuncia de la AFIP por maniobras fraudulentas de las empresas CECSA y Arcadio Obras Eléctricas.

Savoy pasó de subsecretario de Presupuesto a secretario de Hacienda, fue confirmado en el cargo por la nueva gestión de Bettina Romero que asumió en diciembre de 2019 y renunció a fines de enero de este año, cuando fue reemplazado por el contador Daniel Amador, como secretario de Hacienda, Economía y Recursos Humanos.

A fines de mayo de este año Amador dictó una resolución mediante la que determinó todas las funciones de conducción de su área y las personas cargo de cada una de ellas.

La estructura se compone de las subsecretarías de Presupuesto (María Florencia Ghiberti ), Contrataciones (Alejandro Luis Balut), Patrimonio( María Laura Agüero) y Mantenimiento y Servicios Generales (Carlos Genovese), 11 programas y 18 subprogramas.

Ghiberti habría entregado su renuncia en mano a Amador este martes a última hora de la tarde aduciendo la necesidad de atender una situación familiar, al tiempo que se dedicará al trabajo profesional en un estudio contable. Fuentes municipales descartaron anoche que la renuncia se haya producido como consecuencia de algún conflicto laboral.