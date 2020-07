Al compás de Piazzolla desde la Patagonia

A menos de un año de que se cumpla el centenario de su nacimiento, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) abrirá la Cátedra Libre Astor Piazzolla, para estudiar, analizar e interpretar la obra del compositor y bandoneonista argentino. Las clases comenzarán el 24 de agosto y estarán abiertas, de manera virtual y en forma gratuita, para músicos de todo el país y del extranjero –profesionales o amateurs–. Nicolás Guerschberg y Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto de Astor, serán los docentes a cargo.

El proyecto surgió como propuesta del coordinador de la carrera de Música Popular, Leonardo Álvarez, y permitirá “el estudio minucioso de la obra del maestro Piazzolla, hecho que no se realiza en la realidad de las cátedras de las carreras de grado con la profundidad que este espacio propone”, según destacó. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de agosto y se pueden realizar desde la página web del IUPA, completando un formulario y enviando un video con la interpretación de dos fragmentos de la obra del popular artista.

La propuesta se divide en dos seminarios dictados simultáneamente. Por un lado, Guerschberg se encargará de “Elementos técnicos de la música de Astor Piazzolla”, con orientación hacia los siguientes instrumentos: bandoneón, piano, guitarra eléctrica, contrabajo, bajo eléctrico, batería, flauta traversa, trompeta, trombón, canto, saxo (alto, tenor y soprano), clarinete bajo, fagot, oboe, violín, viola, chelo, vibráfono, percusión (triángulo, güiro). Por su parte, “Pipi” Piazzolla se ocupará de “La batería en el tango moderno”.

“En lo personal me pone muy contento porque uno de los sueños de mi abuelo era que en el futuro su música fuera estudiada. A mí me toca enseñar la parte de batería y la verdad es que la mayoría de los temas de mi abuelo no usan este instrumento, así que el desafío es increíble y muy creativo”, afirmó el nieto del compositor.

En diálogo con el Suplemento Universidad, destacó: “También estoy muy entusiasmado porque hay muy poca batería dentro del tango en general y yo creo que es como dice la “Tana” Rinaldi, que el tango del siglo XXI es con batería. Muchas veces los bateristas no son convocados porque tocan muy fuerte o porque no conocen el estilo. Mi objetivo principal es que cada vez haya más bateristas dentro del tango. Además, siendo nuestro género nacional –junto con el folklore– que es lo que te va a abrir las puertas al mundo el día de mañana”.

La idea del seminario está en sintonía con la filosofía de la mixtura que aborda la carrera de Música Popular del IUPA. En ese sentido, Álvarez considera que “la obra de Piazzolla es transversal en muchos planos musicales ya que nace de un género popular devenido de la marginación, de los burdeles, y Astor supo incorporar elementos técnicos de la música académica, contemporánea y también de otros géneros populares como el jazz con su improvisación”.

Los cupos de inscripción son limitados y, en caso de superar la cantidad máxima, el equipo docente hará una evaluación en base al material audiovisual que deben enviar los interesados; para ello tendrá en cuenta el nivel de interpretación y lectura, calidad de sonido, técnica y creatividad.