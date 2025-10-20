Hay una maravillosa escena en el documental de la BBC One Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home que muestra al Príncipe de la Oscuridad y su famosa esposa inspeccionando su nueva casa. Bueno, su antigua, nueva casa. Están conduciendo alrededor de Welders House en Buckinghamshire (más que una casa, una super mansión de grado II) para ver el lago que Sharon ha instalado, junto con una serie de otras mejoras. Mientras que anteriormente vivieron aquí con sus hijos antes de mudarse a Los Ángeles, donde se convirtieron en nombres familiares con el programa de telerrealidad The Osbournes, los patos nunca se fueron.

Esos patos ahí, graznando y caminando, son los descendientes de los que una vez conocieron, explica dulcemente Sharon a Ozzy. El cantante de Black Sabbath, de 76 años, dentro de la casa, exhala hacia la cámara: “Siento que finalmente estoy en casa.” Ozzy nunca llegó a disfrutar por completo de ese lago en su vida posterior, porque falleció en julio, solo dos semanas después del último espectáculo de Black Sabbath en el Villa Park de Birmingham. Ahora está enterrado allí, junto a la orilla del agua – y afortunadamente no, como dice humorísticamente en la película, en America, en la “versión McDonald’s de un cementerio”.

Coming Home se pensó originalmente como un documental de 10 partes sobre el regreso de la pareja casada a Inglaterra y ese último espectáculo. Luego se convirtió en una película única y, tras su muerte, se programó para su lanzamiento en agosto. Pero la BBC acordó posponerlo hasta ahora para respetar los deseos de la familia Osbourne. Lo que ya habría sido una película conmovedora, elegantemente realizada, sobre el aparentemente interminable amor de Ozzy y Sharon y su entrada a una vida tardía juntos, sin los hijos, se vuelve emocionalmente intensa a la luz de la muerte de Ozzy.

Toda la tristeza agridulce que los Osbournes procesan en pantalla tiene un segundo significado a raíz de su fallecimiento; hay una sensación de finalidad en todo. “Esto es: nuestro último capítulo,” dice Sharon en un momento. “Serán solo cosas muy discretas entre Ozzy y yo.” Más tarde, cuando Sharon le dice a la cámara: “El hogar es donde estamos ambos. Mientras él esté conmigo, estoy bien,” solo podemos imaginar a una mitad de la pareja de celebridades más longeva del rock sola. En otra parte, después de que somos un mosquito en la pared durante el entrenamiento de Ozzy para poder caminar para su espectáculo, descubrimos que tuvo que hacer el show sentado debido a su Parkinson. Durante el informe de regreso a la casa, su hija Kelly le dice que todos estaban llorando por su versión de “Mama, I’m Coming Home”. Ozzy se muestra visiblemente emocionado al escuchar esto: “No he pensado en lo que pasa después, pero puedo retirarme con la conciencia tranquila,” dice.

Aun así, no sería el mundo de Sharon y Ozzy si no estuviéramos riendo. Todo lo que hizo que The Osbournes fuera tan entrañable está en exhibición con toda la pandilla reunida por última vez: como es habitual, los múltiples perros de la familia (nueve) y gatos (tres) están orinando y defecando por todas partes, Kelly está gritando, Sharon le muestra a Ozzy la mercancía que ha organizado para su último espectáculo y, por supuesto, a él no le importa (“…Eso es una porquería,” comenta después de una pausa perfecta). Siempre ha habido algo infantil e involuntariamente gracioso en la manera en que Ozzy se expresa que no ha cambiado en lo más mínimo a lo largo de las décadas, ni con los efectos degenerativos de su diagnóstico de Parkinson. “Quiero volver a mi casa. No he estado en mi casa en siglos,” dice sobre Welders House en su acento Brummie canturreante cerca del inicio de la película, solo para decir momentos después: “A la mierda América. Nunca quise estar en América.”

Quizás lo que más resuena de Coming Home es la tesis actualizada de la película: que no hay Ozzy Osbourne sin la música. No podría existir sin ella – y después del último concierto, su misión en la tierra estaba completa. Este subtexto claro no se siente superficial, sino bello. Sobre un clip de Ozzy enfrentándose a la multitud, vemos lo que él ve – cuerpos undulando, clamando – y explica: “Los necesito. Como el aire.”