La Universidad Nacional de Río Negro le entregará el Doctorado Honoris Causa a la antropóloga y activista feminista Rita Segato. La ceremonia se realizará el miércoles 29 de octubre a las 18.30 horas en el Centro Municipal de Cultura, Gallardo 550, de la ciudad de Viedma. En esa oportunidad, Segato brindará una clase magistral denominada "El arte de nombrar construye la historia”.

La iniciativa de la distinción fue postulada considerando que “sus aportes académicos antropológicos, del feminismo, sobre la violencia patriarcal y la ética pública, junto a su compromiso de incidir en la transformación social la hacen una de las pensadoras latinoamericanas más influyentes de estos tiempos en favor de los derechos humanos y de las luchas de las minorías postergadas”.

Segato nació en Argentina y vivió también en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil. Tiene una extensa trayectoria académica. En 2018, la Universidad de Brasilia le concedió el título de Profesora Emérita de la institución, y ya varios Doctorados Honoris Causa de universidades argentinas. Es autora de numerosos libros, entre ellos, La crítica de la colonialidad en ocho ensayos (2015, Prometeo); “La guerra contra las mujeres” (Madrid: Traficantes de Sueños, 2016) y “Contra-pedagogías de la Crueldad” (Buenos Aires: Prometeo, 2018).

Cuando empezó a trabajar primero con los presos condenados por violación en la penitenciaria de Brasilia, pensó que sería una situación excepcional y pronto abandonaría el tema. Cuando fue invitada, luego de publicar el libro “Las estructuras elementales de la violencia” (2003, Prometeo), para aplicar su modelo de la fratria masculina, del club de hombres, al caso de las mafias de Ciudad Juárez, pensó también que estaba ante un caso excepcional, raro, que rápidamente ese tema iba a desaparecer de la historia. Y ha expresado en declaraciones a este diario que ha sentido una tremenda frustración porque no consigue abandonarlo.