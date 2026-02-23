Omitir para ir al contenido principal
Tras la caída de "El Mencho", su esposa "La Jefa" pelea el liderazgo

Se abre la disputa por el control del Cartel Jalisco Nueva Generación

Especialistas advierten sobre una transición incierta entre mandos regionales con fuerte autonomía territorial e intereses diversos.

FOTO REDES SOCIALES Rosalinda González Valencia ex pareja El Mencho apodada a jefa
Rosalinda González Valencia, alias "La Jefa", esposa de "El Mencho". (REDES SOCIALES)

"No quieren jueces laborales"

El método judicial para precarizar a los trabajadores

Por Irina Hauser

Un proyecto propio con más recortes

El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo

El Muñeco dirigirá al equipo ante Banfield en el Monumental y se despedirá

Marcelo Gallardo anunció que este jueves dejará de ser el DT de River

El video que grabó para comunicar su decisión

Marcelo Gallardo se va de River: así fue el anuncio

Cierre de comercios y paralización de la obra pública como principales causas

En Azul se perdieron 2.500 empleos registrados en 2025

Por Andres Miquel

Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos

Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

El dramaturgo y director vuelve con "Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte"

Ignacio Bartolone: “La literatura tiene que enfermar”

Por Laura Gomez

Un plan innegociable

“No hay mal que por bien no venga”: la confesión de Bullrich sobre el engaño de las licencias

El País

Este martes habrá una movilización al Ministerio de Economía

De la urbanización al vacío: la Iglesia y las organizaciones sociales rechazan el fin de la SISU

Por Laura Vales

El sincericidio del Gobierno

El cinismo al servicio del recorte de derechos laborales

Quiebre en el Norte

Senadores en fuga: la sintonía fina con la Casa Rosada

Economía

Dólar

El tipo de cambio sigue en baja

Canasta básica alimentaria

767 mil pesos para no ser indigente

La economía del rebusque ante el retroceso de la actividad formal

Contracara de los despidos: explosión del cuentapropismo

Por Javier Lewkowicz

Denuncian el abandono de obras de desarrollo urbano en barrios populares

Amenazan cerrar el área de integración sociourbana

Por Juan Garriga

Sociedad

Dijo que es “rechazar lo diferente” en un acto en un colegio

El Gobierno persigue a una supervisora educativa porque cuestionó la política migratoria de Donald Trump

Integraban el programa oficial Maestro + Maestro en CABA

Denuncian 50 despidos en un área de alfabetización en escuelas porteñas

Por Santiago Brunetto

Será el 4 de marzo

Cierre de FATE: no hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno nacional convocó a una nueva audiencia

Complejo debate en torno a limitar a los menores de edad en internet

El Consejo de Europa pide “cautela” al examinar las prohibiciones de redes sociales

Deportes

Este martes

Tenis: debutan cuatro argentinos en el ATP 250 de Santiago

Juegan este viernes y el lunes 3 de marzo

La Selección de básquet, con Uruguay y Panamá en la mira