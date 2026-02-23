Omitir para ir al contenido principal
Denuncian el abandono de obras de desarrollo urbano en barrios populares
Amenazan cerrar el área de integración sociourbana
La paralización de obras por el cierre operativo de la subsecretaría a cargo afecta a más de cinco millones de habitantes de barrios populares
Por
Juan Garriga
23 de febrero de 2026 - 21:47
Desde su creación 2016, la política del área logró concretar más de 1300 obras de infraestructura en barrios humildes
Drexler frente a la polarización
Cantar para tender puentes
Por
Mauro Limas
Novedoso estudio de la consultora Proyección sobre atributos presidenciales
Kicillof lidera en empatía y a Milei le da negativo
Por
Marcial Amiel
Una crítica contundente y una premisa repetitiva marcan el estreno de la nueva producción de Ashton Kutcher
Ashton Kutcher se desnuda en “Amante a domicilio” pero decepciona al público
Duro comunicado a días del tratamiento en el Senado
El PJ denunció que la reforma laboral implica un “retroceso” y criticó a quienes la acompañaron: “Expresan otros intereses”
Un plan innegociable
“No hay mal que por bien no venga”: la confesión de Bullrich sobre el engaño de las licencias
"Voy a usar mi derecho"
Felipe Pettinato se negó a declarar en el inicio del juicio por la muerte de su neurólogo
La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper
Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”
Por
Adam White
La reiterancia y reincidencia de la traición
Los Milei continúan ocupando el espacio vacío
Por
Eduardo Aliverti
Dijo que es “rechazar lo diferente”
El Gobierno persigue a una docente porque cuestionó la política migratoria de Donald Trump
Otra realidad
Mauricio Macri: “Los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años”
Por
Juan Garriga
Cómo sigue la historia tras el cierre de la planta de FATE
Guerra con Madanes, conciliación y negocio chino
Economía avanza en la licitación de rutas nacionales
Privatización de Corredores Viales
Siguen los ajustes
Las prepagas anunciaron aumentos para marzo
Complejo debate en torno a limitar a los menores de edad en internet
El Consejo de Europa pide “cautela” al examinar las prohibiciones de redes sociales
Viralizar el símbolo de lucha
En el 50 aniversario del golpe, Abuelas invita a sumarse a la campaña “Florecerán Pañuelos”
Los centros de datos consumen mucha agua y electricidad, se denuncia hace años
Sam Altman dice que la IA no contamina tanto como se cree
La Organización Internacional para las Migraciones alarmada por las cifras en lo que va del año
Más de 600 migrantes muertos en el Mediterráneo
Juegan este viernes y el lunes 3 de marzo
La Selección de básquet, con Uruguay y Panamá en la mira
Justo en su mejor momento
Independiente: Gabriel Avalos interesa en Brasil
Enfrenta a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Copa Argentina: Boca debuta sin margen de error y con equipo alternativo
El equipo de Simeone se medirá ante el Brujas en Madrid
Champions League: El Atlético busca el boleto a octavos