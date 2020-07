Independiente le ofreció a Boca a Domínguez 

Iván Marcone, mediocampista de Boca Juniors, sigue siendo el gran objetivo en este mercado de pases para Independiente, que le ofreció al atacante paraguayo Cecilio Domínguez al club de la Ribera como parte de la negociación, por lo que ahora se espera la respuesta del lado de los "xeneizes".



El tema fue tratado en la conversación en forma virtual por Zoom que tuvieron los dirigentes de ambos clubes: Jorge Damiani por Independiente, y el ex jugador Jorge Bermúdez como integrante de la secretaría de fútbol de Boca.



El club que preside el líder sindical Hugo Moyano ofreció un 50 por ciento del pase del futbolista guaraní por la mitad de la ficha de Marcone. Por el lado de Boca, no se habla de porcentajes pero aceptan que Domínguez fue el jugador que pusieron en la mesa de las negociaciones.



La idea primaria de Boca fue pedir a Domínguez y Silvio Romero; la deuda que tiene Independiente por Pablo Pérez que es de 800 mil dólares; y lo que le corresponde por derecho de formación de Juan Sánchez Miño, algo que no fue aceptado por parte de la dirigencia "roja".



El extremo paraguayo le interesa a Juan Román Riquelme, vicepresidente y encargado del departamento de fútbol, pero del lado boquense consideran que su pase no alcanza para transferir al volante surgido en Arsenal de Sarandí, y con posterior paso por Lanús y Cruz Azul de México.



Si Boca tuviese interés en Silvio Romero -le fue ofrecido sus servicios tres veces por allegados al futbolista- sería en una transferencia aparte, y no se incluiría en la operación por Marcone.



Más allá de la deuda que tiene con el delantero cordobés, la dirigencia de Independiente tratará en los próximo días de convencer al hasta ahora capitán de su equipo (y goleador) para que se quede en el club de Avellaneda.



En una conversación entre Bermúdez y Marcone, el volante expresó que tiene interés en pasar a Independiente, club del que es hincha, y en especial al evaluar que no es titular para el entrenador Miguel Russo, pero también le comunicó que quedarse no representa ningún problema.



Boca pagó -a comienzos de 2019- ocho millones y medio de dólares por el mediocampista, quien cobra uno de los sueldos más altos del plantel.



Iván Marcone, de 30 años, jugó 43 partidos en Boca y después de ser titular en el ciclo de Gustavo Alfaro como director técnico, perdió el puesto con el colombiano Jorman Campuzano, de gran rendimiento en el tramo final de la Superliga que coronó campeón al equipo.